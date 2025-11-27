Т2 внедрила бесплатного голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил услугу "Голосовой ассистент", которая защищает клиентов от спама и фрода. Всем абонентам оператора в Самарской области она уже доступна бесплатно. До конца года T2 планирует активировать "Голосового ассистента" во всех регионах присутствия.
Голосовой ассистент — интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные звонки, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS или push-уведомления. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе "Моя защита" в операторском приложении. Например, можно выбрать его голос — женский (по умолчанию — Миа) или мужской (Марк).
Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам Самарской области. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий — сервис доступен автоматически. Так оператор повышает уровень цифровой гигиены и защищает своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.
Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:
"Безопасность наших абонентов вышла на новый уровень — теперь она гарантирована каждому пользователю Т2 в формате комплексной защиты. "Голосовой ассистент" не требует дополнительных подключений и настроек, сервис работает автоматически и возьмет на себя весь входящий голосовой трафик — заблокирует подозрительные звонки, оставив в зоне внимания клиента только важные вызовы".
