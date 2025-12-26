Т2 предоставит абонентам бесплатный безлимитный интернет в новогодние праздники

Т2, российский оператор мобильной связи, меняет правила рынка и в честь Нового года делает безлимитный интернет бесплатным на 12 дней. Абоненты Т2 смогут пользоваться интернетом все новогодние праздники без ограничений и дополнительных плат. Получить доступ к услуге можно в мобильном приложении оператора.
В дни новогодних каникул абоненты Т2 смогут без ограничений общаться с близкими, смотреть фильмы, делиться праздничными моментами в соцсетях и наслаждаться онлайн-развлечениями без забот о расходе трафика. Т2 предоставит клиентам бесплатный безлимитный интернет. Он будет действовать все новогодние праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 включительно. Т2 впервые запускает подобное предложение для абонентов пакетных тарифных планов.
Услуга уже доступна к подключению в мобильном приложении Т2 в разделе персональных предложений. Бесплатный безлимит могут подключить все клиенты, которые внесли абонентскую плату за свой пакетный тариф. После активации оператор предоставит безлимитный интернет на весь период праздничных дней. Услуга отключится автоматически 12 января. Абонент сможет продолжить пользоваться сервисом при подключении услуги "Безлимитный интернет на выходные и праздники" по стандартной стоимости.
