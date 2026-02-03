16+
В Самарской области снизилась активность телефонных спамеров и мошенников

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема сообщает о заметном снижении числа нежелательных звонков в Самарской области. По итогам 2025 года количество спама и мошеннических вызовов сократилось на 16% по сравнению с 2024 годом.

Фото: предоставлено МТС

Всего в 2025 году МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 56 миллионов звонков жителям Самарской области, что примерно на 9 миллионов меньше показателей 2024 года. В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Самарской области, в 2025 году составила около 12 миллионов минут. Средняя длительность заблокированного вызова в регионе — 12 секунд. По традиции нежелательные вызовы шли абонентам от финансовых организаций и коллекторов. Также жителям региона звонили с опросами и рекламой. Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. рублей в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет.

В случае выявления подозрительного звонка "Защитник" самостоятельно отвечал на вызов и сэкономил таким образом жителям региона около 23 лет ненужных разговоров. При этом самая массированная атака была зафиксирована в Самарской области: на одного жителя Самары пришлось 48 744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

"Несмотря на то что активность спам-вызовов снизилась, не стоит терять бдительность. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов. Иметь в своем смартфоне ИИ-помощника, "Защитника" — это современная необходимость, потому что мошенники и спамеры постоянно придумывают новые схемы и также следят за трендами", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

