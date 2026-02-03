На трассе М-5 в Самарской области открыли движение для грузовиков

В Самарской области сняли ограничение движения для грузовиков на трассе М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
В 15:00 на участке 890 — 972 км трассы М-5 открыли движение для грузового транспорта.
При этом сохраняется ограничение для маршрутного транспорта на участках:
— 890 — 972 км трассы М-5;
— 23 — 143 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном;
— 29 — 129 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5.
Ранее движение на этих участках ограничили из-за плохой погоды — сильный снег, метель, ограниченная видимость.
