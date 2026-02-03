Жителя Самарской области поймали на организации нарколаборатории

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела о производстве наркотиков. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области