Самарский пенсионер продал машину, но деньги у него выманили мошенники

В полицию Самары обратился 67-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишился крупной суммы денег, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банковской службы безопасности, убедили мужчину в том, что со счета, на который якобы поступили 600 тысяч рублей от продажи его автомобиля, пытаются незаконно перевести средства. Чтобы "обезопасить" деньги, они посоветовали немедленно перевести их на специальный защищенный счёт.

Пенсионер объяснил, что не может самостоятельно выполнить перевод из-за отсутствия технических навыков, и мошенники оперативно предложили решение: направить доверенное лицо, которое примет деньги лично и проведет операцию за него. Доверившись, мужчина передал всю сумму пришедшему незнакомцу, но вскоре обнаружил, что звонки с "банка" прекратились, а связь с собеседниками полностью оборвана.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.