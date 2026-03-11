В регионе пресекли работу оператора абонентского терминала, подозреваемого в мошенничестве

Следственный отдел Волжского района ГУ МВД возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в противоправной деятельности с использованием сим‑боксов.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий на территории Волжского района полицейские задержали ранее не судимого 20‑летнего жителя областного центра, сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.
После того как анонимный куратор предложил подозреваемому высокооплачиваемую работу, молодой человек арендовал квартиру в микрорайоне «Южный город», где организовал техническую площадку для противоправной деятельности.
В помещении сотрудники полиции обнаружили и изъяли специализированное оборудование для массовой рассылки коротких сообщений, различные средства связи, банковские карты.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй за незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. По ходатайству органа следствия суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех эпизодов противоправной деятельности и круга причастных лиц. Местонахождение анонимного куратора, предложившего подозреваемому «работу», в данный момент устанавливается.
