Одноразовые билеты с QR-кодом внедрят в Самарском метрополитене до конца года

В Самарском метрополитене вместо жетонов будут действовать одноразовые билеты с QR-кодом, сообщает мэрия города. Их можно будет приобрести через кассы и специализированные автоматизированные системы метрополитена Самары. Усовершенствовать процесс оплаты проезда планируют до конца 2026 года.
Чтобы пройти через турникет, QR-код на билете необходимо будет поднести к сканеру терминала. Как только загорится световая индикация зеленого цвета, турникет откроется. Действующие валидаторные установки будут дооснащены дополнительными модулями либо заменены полностью. При этом все привычные способы безналичной оплаты сохранятся: проезд можно будет оплатить транспортными и банковскими картами, смартфонами, а также с помощью функции "оплата улыбкой".
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия