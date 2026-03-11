16+
Общество

Одноразовые билеты с QR-кодом внедрят в Самарском метрополитене до конца года

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском метрополитене вместо жетонов будут действовать одноразовые билеты с QR-кодом, сообщает мэрия города. Их можно будет приобрести через кассы и специализированные автоматизированные системы метрополитена Самары. Усовершенствовать процесс оплаты проезда планируют до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Чтобы пройти через турникет, QR-код на билете необходимо будет поднести к сканеру терминала. Как только загорится световая индикация зеленого цвета, турникет откроется. Действующие валидаторные установки будут дооснащены дополнительными модулями либо заменены полностью. При этом все привычные способы безналичной оплаты сохранятся: проезд можно будет оплатить транспортными и банковскими картами, смартфонами, а также с помощью функции "оплата улыбкой".

