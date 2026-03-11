Одноразовые билеты с QR-кодом внедрят в Самарском метрополитене до конца года

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском метрополитене вместо жетонов будут действовать одноразовые билеты с QR-кодом, сообщает мэрия города. Их можно будет приобрести через кассы и специализированные автоматизированные системы метрополитена Самары. Усовершенствовать процесс оплаты проезда планируют до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба мэрии Самары