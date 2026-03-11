16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Горжусь! Очень сильно!": мама и брат рассказали о Герое, который в одиночку на СВО удерживал позиции 68 дней Самарец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Тиграна Кеосаяна Самарца по поручению президента наградят "Золотой Звездой" Героя РФ "Крылатая пехота": открылась выставка, посвященная 1445 полку Бойцам 1445 полка из Самарской области нужна помощь

Армия Общество

"Горжусь! Очень сильно!": мама и брат рассказали о Герое, который в одиночку на СВО удерживал позиции 68 дней

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

21-летний военнослужащий из Самарской области Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал стратегически важные позиции в ДНР. Он отморозил ступни, но выполнил боевые задачи. Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об этом подвиге. Президент подписал указ о присвоении Сергею звания Героя России. Журналист Волга Ньюс встретился и поговорил с мамой и братом Сергея.

фото: предоставлено автором

Мама Сергея, Татьяна, вспоминает: сын с детства всем помогал, иногда и жертвуя собой.

"У детей как-то раз улетела летающая тарелка на дерево. Он на дерево за ней залез. Правда, упал и руку сломал. Но делал он такое", — вспоминает мать Героя.

Когда у Татьяны родился еще один сын, Сергей очень помогал с малышом. Татьяна сразу вышла на работу, а Сергей ответственно мог посидеть с братом. Младший брат, Рома вспоминает: с детства Сережа играл с ним и в конструктор, и в "войнушки", да и всегда помогал.

21-летний парень сам подписал контракт, чтоб пойти на СВО. А уже потом сообщил об этом маме. Никогда не рассказывал родным то, что может их разволновать. Обещал: "Приду домой и все расскажу".

"Что услышу краем уха, то и знала. Говорил: "Все хорошо". И все на этом. Никогда не жаловался", — делится женщина.

Мама Героя регулярно ходила в церковь и ставила свечи за людей на СВО. В последнее время Татьяна знала только, что ее сын на боевой задаче. Боец сказал маме, что не ловит связь и сообщать новости будет командир. Сергей присылал сообщения комбату, а тот пересылал Татьяне. С комбатом, как говорит женщина, она была на связи каждый день.

"Потом уже, когда в госпиталь Сережу привезли, прислал "кружочек" в месенджере. Обросший весь. На домовенка Кузю похож. Усы у него были. Не узнала его. Потом подстригли его — обычный мой Сережа стал", — вспоминает мама.

То, что сын удерживал позиции один, Татьяна узнала, когда он уже был в госпитале.

"Отправила младшего сына в школу. И мне позвонила девушка Сергея. Сказала: "Тетя Таня, Сережа нашелся. Но он будет без ног. Сказал вам не звонить". Я, конечно же начала звонить", — вспоминает мама.

Уже позже женщина узнала, как справлялся с боевой задачей ее сын.

"Дронами присылали еду и оружие. А спал в чистом поле. Ветки сложит на снег и спит. Со всех сторон окружили его враги. Как-то он нашел какой-то ангар и там был несколько дней. А они ходили вокруг ангара, по ангару стреляли ему", — вспоминает женщина.

Сейчас Татьяна переживает и гордится сыном одновременно. А Рома рассказывает журналистам, что очень ждет встречи с братом и говорит: Горжусь! Очень сильно!".

На боевой задаче Сергей отморозил ступни — их уже не смогли спасти. Но, как говорит его мама, после восстановления хочет вернуться к службе.

"Наш регион сделает все возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи: лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита — все это будет предоставлено в полном объеме", — рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5