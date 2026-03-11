"Горжусь! Очень сильно!": мама и брат рассказали о Герое, который в одиночку на СВО удерживал позиции 68 дней

21-летний военнослужащий из Самарской области Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал стратегически важные позиции в ДНР. Он отморозил ступни, но выполнил боевые задачи. Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об этом подвиге. Президент подписал указ о присвоении Сергею звания Героя России. Журналист Волга Ньюс встретился и поговорил с мамой и братом Сергея.

Мама Сергея, Татьяна, вспоминает: сын с детства всем помогал, иногда и жертвуя собой.

"У детей как-то раз улетела летающая тарелка на дерево. Он на дерево за ней залез. Правда, упал и руку сломал. Но делал он такое", — вспоминает мать Героя.

Когда у Татьяны родился еще один сын, Сергей очень помогал с малышом. Татьяна сразу вышла на работу, а Сергей ответственно мог посидеть с братом. Младший брат, Рома вспоминает: с детства Сережа играл с ним и в конструктор, и в "войнушки", да и всегда помогал.

21-летний парень сам подписал контракт, чтоб пойти на СВО. А уже потом сообщил об этом маме. Никогда не рассказывал родным то, что может их разволновать. Обещал: "Приду домой и все расскажу".

"Что услышу краем уха, то и знала. Говорил: "Все хорошо". И все на этом. Никогда не жаловался", — делится женщина.

Мама Героя регулярно ходила в церковь и ставила свечи за людей на СВО. В последнее время Татьяна знала только, что ее сын на боевой задаче. Боец сказал маме, что не ловит связь и сообщать новости будет командир. Сергей присылал сообщения комбату, а тот пересылал Татьяне. С комбатом, как говорит женщина, она была на связи каждый день.

"Потом уже, когда в госпиталь Сережу привезли, прислал "кружочек" в месенджере. Обросший весь. На домовенка Кузю похож. Усы у него были. Не узнала его. Потом подстригли его — обычный мой Сережа стал", — вспоминает мама.

То, что сын удерживал позиции один, Татьяна узнала, когда он уже был в госпитале.

"Отправила младшего сына в школу. И мне позвонила девушка Сергея. Сказала: "Тетя Таня, Сережа нашелся. Но он будет без ног. Сказал вам не звонить". Я, конечно же начала звонить", — вспоминает мама.

Уже позже женщина узнала, как справлялся с боевой задачей ее сын.

"Дронами присылали еду и оружие. А спал в чистом поле. Ветки сложит на снег и спит. Со всех сторон окружили его враги. Как-то он нашел какой-то ангар и там был несколько дней. А они ходили вокруг ангара, по ангару стреляли ему", — вспоминает женщина.

Сейчас Татьяна переживает и гордится сыном одновременно. А Рома рассказывает журналистам, что очень ждет встречи с братом и говорит: Горжусь! Очень сильно!".

На боевой задаче Сергей отморозил ступни — их уже не смогли спасти. Но, как говорит его мама, после восстановления хочет вернуться к службе.

"Наш регион сделает все возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи: лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита — все это будет предоставлено в полном объеме", — рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.