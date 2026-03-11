На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.
Всего к покупке доступны двенадцать предметов одежды и аксессуаров люксовых брендов одежды с подтвержденной оригинальностью. Среди них: элементы образа, в котором Бурак Озчивит появился на московской премьере спектакля "Самая красивая девушка Стамбула", и костюм, в которой он посетил пресс-конференцию после мероприятия. Все элементы винтажных образов были найдены на Авито и стилизованы Ксенией Собчак. Вещи доступны в личном аккаунте актера с возможностью приобретения через Авито Доставку.
У покупателей есть возможность приобрести винтажные и ресейл вещи премиум- и High Fashion-брендов. Так, в профиле можно найти кашемировый пиджак, вельветовые брюки и шерстяная водолазка всемирно известных итальянских брендов, которые Бурак Озчивит надевал на пресс-конференцию. Для тех, кто предпочитает более смелые образы, на платформе доступна брутальная кожаная куртка культового японского дизайнера, которую дополняют джинсы и базовое поло. Элементы этого лука актер примерил во время премьеры спектакля.
Помимо образов, в которых Бурак Озчивит провел два светских выхода, у пользователей есть возможность приобрести вещи, отобранные Ксенией Собчак в дополнение к основным аутфитам. Среди них — аксессуары известного американского модельера, куртка фасона в стиле милитари, акцентные рубашки и очки в черепаховой оправе. Также эти вещи были задействованы в съемке совместного ролика Бурака Озчивита и Ксении Собчак.
Бурак Озчивит — турецкий актер, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь". Второго марта артист посетил Москву с премьерой моноспектакля "Самая красивая девушка Стамбула". 24 марта постановка пройдет в Санкт-Петербурге, а 20 апреля — в Казани.
