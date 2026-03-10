В Самарском театре драмы в апреле состоится премьера трагедии Шекспира "Гамлет"

11, 12, 22 и 23 апреля в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля "Гамлет" Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+), сообщает пресс-служба театра.

"Быть или не быть" — что, если это не вопрос, а приговор? Постановка показывает принца датского, сделавшего роковой выбор. Это спектакль не о мести, а о ее цене — той, что платит душа.

Зритель погружается в обстоятельства героя и задается вопросом: возможно ли отпустить все и жить дальше, или справедливость достижима лишь через месть? И если правосудие осуществляется только так, то чем же придется пожертвовать…

Режиссер-постановщик Дмитрий Акимов — главный режиссер Мотыгинского драматического театра (Красноярский край):

"История Шекспира сопряжена с очень понятными любому человеку вещами. Понятно, что мы рассказываем о королях. Но эти короли и знать живут абсолютно знакомыми для нас чувствами. Что такое предательство? Что такое любовь? Что такое месть? Когда Гамлет задает вопрос "Быть или не быть?", нам все понятно. Каждый из нас, наверное, встречается в какой-то момент жизни с этим экзистенциальным вопросом".

Художник-постановщик — Елена Сорочайкина, художник по свету — Александр Рязанцев, режиссер по пластике — Кирилл Балтруков, режиссер сценических боев — Денис Луценко.