Актрисы театра "Грань" прочитают любовные стихи в "ЗИМ Галерее"

В пятницу, 12 декабря, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" представят поэтическую программу "Такая разная любовь" (18+). Актрисы Драматического театра "Грань" Ярослава Афанасьева, Ольга Гречихина, Алиса Королева и Алина Нашивочникова прочитают прозу, стихи и размышления о любви русских поэтесс ХХ и XXI веков. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

фото: "Зим Галерея"

Как выражали свои чувства и эмоции литераторы Серебряного века? Что думают, как пишут о мимолетных свиданиях и разлуке современные авторы? В программе "Такая разная любовь" прозвучит преимущественно женская поэзия. А поэтессы, как известно, еще опасней, чем поэты. Это странные, страстные женщины, смело и дерзко говорящие о своих переживаниях.

В основу поэтической программы легли произведения, созданные за последнее столетие: от 1920-х до 2020-х. Это сочинения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, а также авторов, не знакомых широкому кругу любителей слова. Гости "ЗИМ Галереи" услышат, как женский взгляд преобразил поэтический язык, соединив глубину чувств с новаторскими формами.

Предварительная запись по ссылке (количество мест ограничено).