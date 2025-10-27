16+
Театр Культура

В Шостакович опера балет пройдёт бенефис к юбилею Ирины Янцевой

31 октября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет бенефисный показ оперы Ж. Оффенбаха "Сказки Гофмана" (12+) к юбилею Ирины Янцевой, заслуженной артистки Российской Федерации, заслуженной артистки Самарской области.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В этот вечер все три главные сопрановые партии — Олимпии, Антонии и Джульетты, исполнит одна солистка — Ирина Янцева. Такой сценический эксперимент требует исключительного мастерства, вокальной гибкости и драматической глубины, что делает спектакль поистине уникальным событием театрального сезона.

Либретто "Сказок…" основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

Жак Оффенбах получил известность как "отец венской оперетты", но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера "Сказки Гофмана". Она осталась неоконченной, однако именно это свойство парадоксальным образом способствовало ее популярности.

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов.

Режиссёр-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков.

Художник по свету — Ирина Вторникова.

Балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.

Главный хормейстер — Максим Пожидаев.

Ирина Янцева окончила Димитровградское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию им. Н. Г. Жиганова. Класс профессора Светланы Жигановой и профессора, заслуженной артистки РФ Галины Ластовки.

С 2001 года Ирина Янцева — солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, исполнившая на его сцене свыше 30 партий в операх и опереттах русских и зарубежных композиторов, среди которых: Царица ночи, Розина, Виолетта, Джильда, Марфа, Снегурочка, Олимпия, Антония, Мюзетта, Микаэла, Фраскита, Адель, Стасси и др.

Ирина Янцева — лауреат губернской премии "Самарская театральная муза", лауреат международных конкурсов в Болгарии, Италии и России, стипендиат Российского фонда культуры и губернатора Самарской области.

В спектаклях Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича и в качестве приглашенной солистки выходила на сцену Большого театра, Мариинского театра, Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, Астраханского музыкального театра и др.

С концертами и спектаклями гастролировала в Голландии, Швеции, Франции, Китае, Армении и Азербайджане.

С 2018 курирует Молодежную оперную программу Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

С 2018 года проводит мастер-классы в Международной летней школе творчества Фонда Святослава Рихтера. С 2022 — преподаватель кафедры вокального искусства Самарского государственного института культуры. Член жюри всероссийских и международных конкурсов.

16 июня Ирине Янцевой присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", а 12 августа Ирина Валентиновна на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области получила знак высокой государственной оценки из рук губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

