16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, как самарский кампус получил название "Куйбышев" Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ "Артек" на смену Знание.Лектор Сотруднику ПГУТИ Борису Лихтциндеру присвоено звание "Заслуженный изобретатель РФ" Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется к новым вызовам Творчество выпускников СГСПУ представлено на художественной выставке

Образование Общество

В Самаре прошел предновогодний Science Slam

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара вновь приняла масштабный научный баттл — предновогодний Science Slam, ставший визитной карточкой региона в сфере популяризации науки. Мероприятие зарекомендовало себя как наиболее успешный проект среди аналогов благодаря своему уникальному формату, завоевавшему признание жюри национальной премии "За верность науке" дважды подряд.

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

Инициатором проекта выступает Ассоциация граждан и организаций по популяризации и продвижению науки и инноваций "Сайнс Слэм". Именно Самара в 2015 г. открыла первый всероссийский Science Slam, собравший пять лучших представителей отечественной науки, соревнующихся за звание чемпиона России.

В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также активно поддержал движение, приняв участие в открытом кубке Science Slam, проходившем в культурно-просветительном центре "Универ Студия" Самарского университета им. Королева.

В рамках прошедшего предновогоднего Science Slam шестеро молодых исследователей из самарских университетов: Анна Никанова, Захарий Казанцев, Виктор Ушаков, Артем Алексенцев, Ольга Торпищева и Дарья Мельникова всего за 10 минут представили зрителям итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.

Лучшей признана студентка факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Ольга Торпищева. Ее доклад "Флюс, он как плюс. Поможет что-нибудь сложить" покорил публику и судей. Призовые боксерские перчатки вручал министр науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Министр отметил значимость мероприятия, подчеркнув важность знакомства широкой публики с достижениями современной молодежи. Он подчеркнул: "Сегодня особенно актуально показывать перспективные научные разработки через молодое поколение ученых и популяризаторов науки. Мы реализуем целый ряд государственных инициатив, направленных на поддержку науки и молодых талантов. Важно изменить восприятие профессии ученого, сделав ее привлекательной и востребованной".

Кроме того, финальный этап четвертого сезона университетской лиги научных битв прошел в рамках пятого Всероссийского Конгресса молодых ученых в Научно-технологическом университете "Сириус". Среди участников была и представительница Самары Полина Яковлева, победившая ранее во Всероссийской научной битве в Томске.

В рамках Science Slam руководитель регионального министерства науки пообщался с организаторами: предложено внедрять формат Science Slam в региональные события, включая День студента, День российской науки и празднование Дня города. Это станет важным вкладом в формирование позитивного образа науки и популяризацию новых достижений российских ученых.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4