СКС оштрафовали за долгие отключения холодной воды

Прокуратура Промышленного района Самары после проверки нашла нарушения в действиях ООО "Самарские коммунальные системы".

В связи с ремонтами в 11 многоквартирных домах на Заводском шоссе СКС дважды за месяц приостанавливали подачу холодной воды более чем на 11 часов. Это противоречит требованиям федерального законодательства.

В отношении юрлица возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами"), и назначили штраф 50 тыс. рублей. Также компания должна будет сделать жителям квартир перерасчет платы за коммунальную услугу.