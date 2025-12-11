16+
ЖКХ и благоустройство Общество

СКС оштрафовали за долгие отключения холодной воды

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Промышленного района Самары после проверки нашла нарушения в действиях ООО "Самарские коммунальные системы".

В связи с ремонтами в 11 многоквартирных домах на Заводском шоссе СКС дважды за месяц приостанавливали подачу холодной воды более чем на 11 часов. Это противоречит требованиям федерального законодательства.

В отношении юрлица возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами"), и назначили штраф 50 тыс. рублей. Также компания должна будет сделать жителям квартир перерасчет платы за коммунальную услугу.

Гид потребителя

