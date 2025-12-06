Вода, мусор и аварийное жилье: Виктор Часовских оценил итоги прямой линии губернатора

Виктор Часовских, руководитель регионального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" и член Общественной палаты Самарской области, поделился экспертным мнением об итогах прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева. В фокусе его оценки — ключевые проблемы жилищно-коммунального хозяйства и развития территорий, волнующие тысячи жителей региона.
Одной из главных тем стала ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Виктор Часовских отметил, что новый региональный оператор начал выходить на заявленные параметры, о чем свидетельствует снижение количества жалоб от населения. Однако проблемы еще остаются. Общественник положительно оценил заявление губернатора о планах строительства двух мусороперерабатывающих заводов, назвав это крайне необходимым шагом.
"Главное, что правительство этим вопросом продолжает заниматься, не забывая о том, что это серьезнейшая проблема", — подчеркнул руководитель "ЖКХ Контроля".
Особое внимание в ходе эфира было уделено вопросам комплексного развития территорий. Виктор Часовских назвал "значимым сигналом" заявление губернатора о том, что власть будет на стороне жителей при расселении ветхого жилья на площадках под КРТ. По его мнению, такая поддержка сделает реализацию программы более активным и социально ориентированным.
Также на прямой линии поднималась острая проблема изношенных водоводов в ряде населенных пунктов области. Эксперт констатировал, что проблема признана на высоком уровне: планы развития корректируются, предусматривается финансирование на замену сетей. Он обратил внимание на положительную динамику, отметив, что с каждым годом все больше жителей получают качественную воду. "Безусловно, это очень радует, как и то, что на эти цели деньги используются не только региональные, но и федеральные", — отметил Виктор Часовских.
Отдельно он остановился на вопросе расселения аварийного жилья, особенно в Самаре. Его организация непосредственно участвует в контроле этого процесса, входя в комиссии по проверке закупаемого жилья для переселенцев и детей-сирот.
"Проблема аварийного жилья стоит достаточно остро. Если сейчас ее запустить, то последствия будут плачевными. То, что этот процесс будет продолжаться и более активно, как я понял из слов губернатора, это радует", — заявил общественник.
"Такие поручения делают честь губернатору. Почему? Потому что одно дело — слушать или читать обращения людей, не понимая и не видя всей ситуации, а другое — когда выезжаешь на место. Там уже видно конкретно, что происходит и как можно решить, — отметил эксперт. — Однако нельзя забывать, что существуют структуры, которые первично отвечают за это на местах. В первую очередь, это муниципалитеты, поскольку это их территория. Органам местного самоуправления необходимо активнее реагировать на проблемы и самим предлагать возможные варианты решений".
Таким образом, по мнению общественника, прямая линия подтвердила, что ключевые инфраструктурные и социальные проблемы региона находятся в поле зрения власти, а для их решения применяется комплексный подход с вовлечением всех уровней управления.
