В самарском аэропорту Курумоч появились раскраски с персонажами победителей конкурса "Родная игрушка"

В рамках реализации всероссийского конкурса "Родная игрушка", инициированного Обществом "Знание" и "Движением Первых", детские игровые зоны и стойки регистрации 14 российских аэропортов пополнили 35 тысяч тематических раскрасок с образами победивших в первом сезоне игрушек.

Инициатива стала возможной благодаря поддержке министерства транспорта Российской Федерации и Росавиации.

Специальные издания для юных пассажиров появились в международном аэропорту Курумоч (Самара), а также в аэропортах Москвы и Московской области (Домодедово и Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Краснодара, Оренбурга, Нового Уренгоя, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Анадыря.

Раскраски созданы на основе 24 проектов, победивших в конкурсе "Родная игрушка", - игр и игрушек, разработанных с опорой на российские традиционные ценности. Игрушки-победители отражают темы "История и культура России", "Технологические прорывы", "Герои XXI века" и "Семья и духовно-нравственные ценности".

Среди персонажей - исторические герои, талисманы российских регионов, сюжетные игрушки, вдохновленные народными сказками, и образы современных защитников Отечества. Каждая иллюстрация не только развлекает детей, но и пробуждает у них интерес к науке, истории, творчеству и патриотизму.

"Теперь наши раскраски появились в 14 аэропортах - их раздают маленьким пассажирам на стойках регистрации и в детских уголках. Это не просто способ занять ребенка, а возможность в легкой игровой форме познакомить его с современными российскими игрушками, которые создаются здесь и сейчас с любовью к нашей стране и ее будущему. Пусть каждая поездка начинается с открытия чего-то родного", - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.