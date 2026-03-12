16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2026 г. на ул. Ленинградской приведут в порядок фасады В самарском аэропорту Курумоч появились раскраски с персонажами победителей конкурса "Родная игрушка" Самарских автовладельцев оштрафовали на 300 тыс. руб. за блокирование контейнерных площадок Перевозку пациентов "скорой помощи" Самары вновь отдадут на аутсорсинг за 1,5 млрд рублей С начала года из Самарской области выдворили 155 нелегальных мигрантов

Общество

В самарском аэропорту Курумоч появились раскраски с персонажами победителей конкурса "Родная игрушка"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках реализации всероссийского конкурса "Родная игрушка", инициированного Обществом "Знание" и "Движением Первых", детские игровые зоны и стойки регистрации 14 российских аэропортов пополнили 35 тысяч тематических раскрасок с образами победивших в первом сезоне игрушек.

Фото: Российское общество "Знание"

Инициатива стала возможной благодаря поддержке министерства транспорта Российской Федерации и Росавиации.

Специальные издания для юных пассажиров появились в международном аэропорту Курумоч (Самара), а также в аэропортах Москвы и Московской области (Домодедово и Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Краснодара, Оренбурга, Нового Уренгоя, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Анадыря.

Раскраски созданы на основе 24 проектов, победивших в конкурсе "Родная игрушка", - игр и игрушек, разработанных с опорой на российские традиционные ценности. Игрушки-победители отражают темы  "История и культура России", "Технологические прорывы", "Герои XXI века" и "Семья и духовно-нравственные ценности".

Среди персонажей - исторические герои, талисманы российских регионов, сюжетные игрушки, вдохновленные народными сказками, и образы современных защитников Отечества. Каждая иллюстрация не только развлекает детей, но и пробуждает у них интерес к науке, истории, творчеству и патриотизму.

"Теперь наши раскраски появились в 14 аэропортах - их раздают маленьким пассажирам на стойках регистрации и в детских уголках. Это не просто способ занять ребенка, а возможность в легкой игровой форме познакомить его с современными российскими игрушками, которые создаются здесь и сейчас  с любовью к нашей стране и ее будущему. Пусть каждая поездка начинается с открытия чего-то родного", - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Проект "Родная игрушка" объединил более 28000 участников из всех 89 регионов России, включая детей, педагогов, инженеров, дизайнеров, предпринимателей и родителей. Победители конкурса заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража - пять лучших проектов уже запущены в серийное производство и поступили в продажу в 2025 году. Образы победивших игрушек также встречают маленьких путешественников в аэропортах - как символ заботы, творчества и любви к своей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5