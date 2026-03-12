16+
Банки Финансы

НОВИКОМ поддерживает молодежные инициативы предприятий ОДК

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) поддерживает молодежные инициативы предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), направленные на развитие кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности. Представители банка приняли участие в традиционных зимних слетах молодежи предприятий корпорации, которые прошли в Омске, Самаре и Рыбинске.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Поддержка молодежных проектов промышленных предприятий является частью системной работы банка с трудовыми коллективами организаций Госкорпорации Ростех. НОВИКОМ уже несколько лет участвует в молодежных слетах предприятий ОДК, которые проходят в разных регионах страны и объединяют молодых специалистов ведущих двигателестроительных заводов. В 2026 году участниками зимних мероприятий стали более 400 человек.

Программа слетов традиционно включает спортивные, интеллектуальные и творческие состязания. Такие мероприятия способствуют развитию командной работы и более активному вовлечению молодежи в общественную жизнь предприятий. Представители НОВИКОМа выступили членами жюри конкурсов, а также приняли участие в церемониях награждения победителей соревнований и творческих состязаний.

"С Объединенной двигателестроительной корпорацией нас связывает многолетнее стратегическое сотрудничество. Банк участвует в финансировании ключевых проектов отрасли и активно работает с трудовыми коллективами предприятий. Поддержка молодежных инициатив — важная часть этой работы. Для нас это возможность быть ближе к молодым специалистам, которые формируют будущее отечественной промышленности, ", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа, руководитель розничного направления Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

