16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Туристический поток внутри России растёт четвёртый год подряд НОВИКОМ поддерживает молодежные инициативы предприятий ОДК ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии" Количество выявленных поддельных купюр в регионе сократилось на 20% В ВТБ подсчитали, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"

Банки Финансы

Туристический поток внутри России растет четвертый год подряд

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Туристический поток внутри России продолжает расти: в 2025 году он увеличился на 7,4% и составил 173,9 млн поездок по стране. По сравнению с 2021 годом количество поездок выросло на 43,5%. Больше всего поездок россияне совершили в июле и августе (36,7% всех поездок в 2025 году), меньше всего - в феврале и марте (18,2%). Данные получены в результате исследования СберАналитики в преддверии международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Куда едут россияне

55,8% внутренних турпоездок пришлось на 10 регионов. По сравнению с 2021 годом топ-10 изменился: в него вошла Нижегородская область, заменив Новосибирскую область. Внутри десятки самых туристических субъектов РФ также произошли изменения: Москва стала лидером по количеству поездок, опередив Московскую область. 3-е место занял Санкт-Петербург, обогнав Краснодарский край.

Таким образом, в 2025 году россияне чаще всего посещали Москву (14,7% всех поездок), Московскую область (13,9%), Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (6,4%), Ленинградскую область (4,3%), Республику Татарстан (2,4%), Свердловскую (2,3%), Владимирскую (1,9%), Ростовскую (1,8%) и Нижегородскую (1,7%) области.

Из регионов, входящих в топ-10, самый серьезный прирост туристического потока c 2021 года, показали Ленинградская область (+76,9%), Москва (+71,8%) и Свердловская область (+69,6%).

Портрет российского туриста

Средний возраст туриста, который любит путешествовать по России, - 44 года. Молодые туристы (в возрасте до 30 лет) составляют 15% путешественников. В топе мест назначения у путешествующей молодежи столичные регионы: на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург в 2025 году пришлось 34% турпотока туристов в возрасте до 30 лет. При этом популярность этих регионов у молодых туристов возросла: с 2021 года доля турпотока туристов в возрасте до 30 лет в Москву, Московскую область в Санкт-Петербург увеличилась на 4 п.п.).

В среднем поездка по стране в 2025 году длилась 4,7 дня. Самые долгие поездки зафиксированы в Ямало-Ненецкий АО (6,9 дня), Чукотский АО и Республику Саха (Якутия) (по 6,6), Краснодарский край и Республику Крым (по 6,5).

Женщин среди внутренних туристов 52,5%, мужчин - 47,5%. Женщины чаще мужчин отправляются в Калининградскую область (здесь они составляют 64,1% туристов), Санкт-Петербург (60,6%), Краснодарский край (59,5%), Москву (58%) и Ставропольский край (56,6%). Мужчины предпочитают регионы Сибири и Дальнего Востока.

20,7% путешественников зарабатывают от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, 13,7% - 100-140 тыс., 15,8% - 140-230 тыс., 10,1% - более 230 тыс. По сравнению с 2024 годом доля туристов с доходом более 100 тыс. рублей увеличилась на 10 процентных пунктов.

Сколько тратили в поездках по стране

Траты туристов в поездках по России в 2025 году составили 1,94 трлн рублей, что на 44,8% больше, чем в 2021 году. В 2025 году чаще всего путешественники оплачивали расходы безналично (68,2% всех платежей). Доля наличных - 17,3%, переводов - 14,5%.

В структуре расходов туристов лидируют продуктовые магазины (23,6%). На питание в кафе и ресторанах ушло 14,4% бюджета, непродовольственные товары (сувениры, одежда) - 12,2%, обслуживание личного автомобиля (топливо, сервис) - 7,8%.

Средние дневные траты туриста (без учета заранее оплаченных билетов и жилья) по сравнению с прошлым годом выросли на 6,5% и достигли 2365 рублей. Например, в Москве путешественники тратили 2138 рублей в день (без изменений по сравнению с 2024-м), в Московской области - 1721 рубль (-2% к 2024 году), в Санкт-Петербурге - 2673 рубля (+11,8%), в Краснодарском крае - 2898 рублей (+2,7%), в Ленинградской области - 1445 рублей (+0,2%).

Наибольшие дневные траты зафиксированы на Дальнем Востоке. Лидер - Чукотский автономный округ (5792 рубля), за ним следуют Приморский (4944 рубля) и Камчатский (4873 рубля) края.

Константин Марков, исполнительный директор центра отраслевой экспертизы "Туризм" Сбербанка:

"Наши данные показывают, что внутренний туризм в России продолжает устойчиво расти с 2021 года. При этом внутрирегиональные предпочтения не остаются неизменными: Москва возвращает лидерство, Ленинградская и Свердловская области показывают впечатляющую динамику, а в топ-10 входят новые направления, такие как Нижегородская область. Важно, что растет доля путешественников с высоким уровнем дохода - для бизнеса это сигнал развивать премиальные продукты. Безналичная оплата прочно вошла в привычку, достигнув почти 70%. Туризм - сегодня мощный драйвер для региональной экономики, ведь он дает мощный синергетический эффект для целого ряда смежных отраслей. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития инфраструктуры и сервиса на местах, и Сбер готов финансировать перспективные проекты в этой сфере".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5