Туристический поток внутри России растет четвертый год подряд

Туристический поток внутри России продолжает расти: в 2025 году он увеличился на 7,4% и составил 173,9 млн поездок по стране. По сравнению с 2021 годом количество поездок выросло на 43,5%. Больше всего поездок россияне совершили в июле и августе (36,7% всех поездок в 2025 году), меньше всего - в феврале и марте (18,2%). Данные получены в результате исследования СберАналитики в преддверии международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Куда едут россияне

55,8% внутренних турпоездок пришлось на 10 регионов. По сравнению с 2021 годом топ-10 изменился: в него вошла Нижегородская область, заменив Новосибирскую область. Внутри десятки самых туристических субъектов РФ также произошли изменения: Москва стала лидером по количеству поездок, опередив Московскую область. 3-е место занял Санкт-Петербург, обогнав Краснодарский край.

Таким образом, в 2025 году россияне чаще всего посещали Москву (14,7% всех поездок), Московскую область (13,9%), Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (6,4%), Ленинградскую область (4,3%), Республику Татарстан (2,4%), Свердловскую (2,3%), Владимирскую (1,9%), Ростовскую (1,8%) и Нижегородскую (1,7%) области.

Из регионов, входящих в топ-10, самый серьезный прирост туристического потока c 2021 года, показали Ленинградская область (+76,9%), Москва (+71,8%) и Свердловская область (+69,6%).

Портрет российского туриста

Средний возраст туриста, который любит путешествовать по России, - 44 года. Молодые туристы (в возрасте до 30 лет) составляют 15% путешественников. В топе мест назначения у путешествующей молодежи столичные регионы: на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург в 2025 году пришлось 34% турпотока туристов в возрасте до 30 лет. При этом популярность этих регионов у молодых туристов возросла: с 2021 года доля турпотока туристов в возрасте до 30 лет в Москву, Московскую область в Санкт-Петербург увеличилась на 4 п.п.).

В среднем поездка по стране в 2025 году длилась 4,7 дня. Самые долгие поездки зафиксированы в Ямало-Ненецкий АО (6,9 дня), Чукотский АО и Республику Саха (Якутия) (по 6,6), Краснодарский край и Республику Крым (по 6,5).

Женщин среди внутренних туристов 52,5%, мужчин - 47,5%. Женщины чаще мужчин отправляются в Калининградскую область (здесь они составляют 64,1% туристов), Санкт-Петербург (60,6%), Краснодарский край (59,5%), Москву (58%) и Ставропольский край (56,6%). Мужчины предпочитают регионы Сибири и Дальнего Востока.

20,7% путешественников зарабатывают от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, 13,7% - 100-140 тыс., 15,8% - 140-230 тыс., 10,1% - более 230 тыс. По сравнению с 2024 годом доля туристов с доходом более 100 тыс. рублей увеличилась на 10 процентных пунктов.

Сколько тратили в поездках по стране

Траты туристов в поездках по России в 2025 году составили 1,94 трлн рублей, что на 44,8% больше, чем в 2021 году. В 2025 году чаще всего путешественники оплачивали расходы безналично (68,2% всех платежей). Доля наличных - 17,3%, переводов - 14,5%.

В структуре расходов туристов лидируют продуктовые магазины (23,6%). На питание в кафе и ресторанах ушло 14,4% бюджета, непродовольственные товары (сувениры, одежда) - 12,2%, обслуживание личного автомобиля (топливо, сервис) - 7,8%.

Средние дневные траты туриста (без учета заранее оплаченных билетов и жилья) по сравнению с прошлым годом выросли на 6,5% и достигли 2365 рублей. Например, в Москве путешественники тратили 2138 рублей в день (без изменений по сравнению с 2024-м), в Московской области - 1721 рубль (-2% к 2024 году), в Санкт-Петербурге - 2673 рубля (+11,8%), в Краснодарском крае - 2898 рублей (+2,7%), в Ленинградской области - 1445 рублей (+0,2%).

Наибольшие дневные траты зафиксированы на Дальнем Востоке. Лидер - Чукотский автономный округ (5792 рубля), за ним следуют Приморский (4944 рубля) и Камчатский (4873 рубля) края.

Константин Марков, исполнительный директор центра отраслевой экспертизы "Туризм" Сбербанка:

"Наши данные показывают, что внутренний туризм в России продолжает устойчиво расти с 2021 года. При этом внутрирегиональные предпочтения не остаются неизменными: Москва возвращает лидерство, Ленинградская и Свердловская области показывают впечатляющую динамику, а в топ-10 входят новые направления, такие как Нижегородская область. Важно, что растет доля путешественников с высоким уровнем дохода - для бизнеса это сигнал развивать премиальные продукты. Безналичная оплата прочно вошла в привычку, достигнув почти 70%. Туризм - сегодня мощный драйвер для региональной экономики, ведь он дает мощный синергетический эффект для целого ряда смежных отраслей. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития инфраструктуры и сервиса на местах, и Сбер готов финансировать перспективные проекты в этой сфере".