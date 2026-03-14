Тольяттинец пытался погасить свои долги переданным ему на ремонт автомобилем знакомого

В Тольятти перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в хищении вверенного ему чужого автомобиля (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает прокуратура Автозаводского района.
В ходе расследования установлено, что попавший в ДТП владелец автомобиля Ford Mondeo обратился к своему знакомому для покраски кузова и замены некоторых деталей. Работы были оценены в 140 тыс. руб. и 27 марта 2025 г. мужчина передал машину на ремонт, отдав оговоренную сумму полностью.
По прошествии оговоренного срока (два месяца) работы выполнены не были. Обещанная покраска автомобиля растянулась до 10 декабря 2025 г., когда владелец автомобиля смог увидеть результаты долгожданного ремонта. Спустя 10 дней потерпевший приехал в мастерскую, чтобы забрать машину, однако автомобиль отсутствовал. Обвиняемый объяснил это перегоном в другую мастерскую для замены некоторых деталей. Поверив знакомому, потерпевший стал ожидать информации об окончании ремонта и возможности наконец-то забрать свой автомобиль. Но в последующем обвиняемый стал скрываться, а информация о нахождении транспортного средства на другом СТО не подтвердилась, поскольку он был передан обвиняемым в целях частичного погашения по его долговым обязательствам лицу-кредитору, не осведомленному о преступных намерениях должника. Изготовив подложный договор купли-продажи автомобиля от имени его законного владельца, то есть потерпевшего, указав в нем ложные сведения, обвиняемый стал новым собственником не принадлежащего ему имущества, которое он оценил в 700 тыс. рублей.
Автомобиль изъят из незаконного владения кредитора и возвращен потерпевшему. Исковые требования по уголовному делу не заявлены. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Максимальное наказание за совершение преступления, отнесенного к категории тяжких, может быть назначено судом в виде лишения свободы на срок до шести лет.
