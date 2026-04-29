В Жигулевске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении государственных контрактов

По материалам проверки прокуратуры Жигулевска возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении государственных контрактов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в декабре 2024 г. между ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" и ООО "Делфи-М" заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники на сумму 1,5 млн рублей. В мае 2025 г. между теми же сторонами заключен контракт на поставку накопителей для хранения данных в электронном виде на общую сумму свыше 215 тыс. рублей.
Однако исполнитель, введя в заблуждение заказчика, фактически обязательства в полном объеме не исполнил и, получив оплату, распорядился деньгами по своему усмотрению.
Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Рассмотрев поступившие материалы, орган следствия возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход расследования которого взят прокуратурой города на контроль.
