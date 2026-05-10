Большой футбол в Самаре вернется матчем "Акрон" - "Ростов"

В понедельник, 11 мая, в 14:00 на "Солидарность Самара Арене" в 29 туре чемпионата России красно-черные сыграют с прямым конкурентом по турнирной таблице — ФК "Ростов".

Команды уже встречались в первом круге, когда в 14 туре тольяттинцы в гостях переиграли подопечных Джонатана Альбы — 0:1. Единственным забитым мячом отметился Жилсол Беншимол.

В "Акроне" обещают перед матчем много современной музыки от диджеев в разных точках "Солидарность Самара Арены" (Gate 3 и семейный сектор), аэротату, Good night show, детскую зону с аниматорами, фудтраки с уличной едой. На площади Gate 3 будет проходить мини-турнир по чеканке, рядом можно сыграть в футбол 3х3 или сделать яркий аквагрим в цветах клуба.