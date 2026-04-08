Сергей Булатов: "У нас впереди очень ответственный этап в чемпионате"

После поражения от ЦСКА (2:5) исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Сергей Булатов прокомментировал игру своей команды и поделился эмоциями от новой должности.

"Не очень довольны тем, как мы выглядели в плане компактности, особенно во втором тайме. Мы не должны так выглядеть и больше не будем. Очень полезный матч в плане того, что можно сделать выводы по игрокам, по нашему состоянию, по готовности. Мы закончили большой путь, который проделала команда, проделали футболисты. В этом кубке эта дорога закончилась. У нас впереди очень ответственный этап в чемпионате, который мы должны пройти так, чтобы наше место в Премьер-лиге не поддавалось сомнению", - сказал тренер самарцев.

Помимо этого, Сергей Александрович поделился первыми эмоциями от новой роли в команде: "Конечно, очень приятно видеть много народу. Я вспомнил время, когда был еще игроком, и в мой первый приезд в Самару на "Металлурге" было 40 тысяч зрителей. Это очень приятно. Чувствовалась атмосфера - это очень хорошо, когда так много болельщиков. Мы надеемся, что на следующий матч придут так же, и мы их порадуем, только другим результатом", - ответил Булатов.