Артем Дзюба переходит в "Родину"

Нападающий Артем Дзюба, завершивший выступление за тольяттинский "Акрон", в следующем сезоне будет играть за московскую "Родину", сообщает silasporta.ru.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дзюба после истечения контракта покинет тольяттинский "Акрон", сохранивший по итогам стыковых матчей с "Ротором" право выступать в Премьер-лиге.

Дзюба выступал за "Акрон" с 2024 года. Он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Со 177 забитыми мячами Артем Дзюба является лучшим бомбардиров в истории РПЛ.

"Родина" стала победителем первенства Первой лиги и в сезоне 2026/27 будет выступать в Премьер-лиге.