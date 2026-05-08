ФК "Крылья Советов" получил лицензию РФС на участие в РПЛ в сезоне 2026/27

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 4 по 6 мая состоялись заседания комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ по рассмотрению заявок клубов РПЛ и Первой лиги на получение Лицензии РФС I / УЕФА для возможного участия в соревнованиях УЕФА и РПЛ в спортивном сезоне 2026/2027 гг.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

По итогам заседаний рассмотрено 22 комплекта документов от клубов и приняты следующие решения:

Выданы Лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам:

1. "Краснодар" г. Краснодар Лицензия РФС I и УЕФА

2. "Зенит" г. Санкт-Петербург Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский

3. ЦСКА г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА

4. "Спартак-Москва" г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский

5. "Динамо-Москва" г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА

6. "Локомотив" г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА

7. "Балтика" г. Калининград Лицензия РФС I и УЕФА

8. "Ростов" г. Ростов-на-Дону Лицензия РФС I

9. "Крылья Советов" г. Самара Лицензия РФС I

10. "Акрон" г. Тольятти Лицензия РФС I

11. "Динамо" г. Махачкала Лицензия РФС I

12. "Рубин" г. Казань Лицензия РФС I

13. "Ахмат" г. Грозный Лицензия РФС I

14. "Оренбург" г. Оренбург Лицензия РФС I

15. "Пари НН" г. Нижний Новгород Лицензия РФС I

16. "Сочи" г. Сочи Лицензия РФС I

17. "Факел" г. Воронеж Лицензия РФС I

18. "Родина" г. Москва Лицензия РФС I

19. "Урал" г. Екатеринбург Лицензия РФС I

20. "Ротор" г. Волгоград Лицензия РФС I

Часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов.

 

