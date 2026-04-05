16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стефан Лончар: "Грустно, что из-за фола потеряли важное очко"

Футбол Спорт

Стефан Лончар: "Грустно, что из-за фола потеряли важное очко"

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 138
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от ЦСКА (1:2) черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал спорный момент с отмеченным голом Дзюбы, свое пребывание в сборной и высказался о давлении в турнирной таблице.

— Начнем по горячим следам с отмененного гола Дзюбы. Артем считает, что все было в пределах правил, а ты что думаешь по этому поводу?

— Сложно сейчас об этом говорить. С нашей точки зрения, мы забили без нарушения правил. У судейства другое мнение по этому эпизоду. Грустно, что из-за фола потеряли важное очко.

— После возобновление чемпионата "Акрон" не может одержать первую победу, происходят постоянные ротации в составе, а во вратарской линии основным стал Тереховский, которому пока не хватает опыта в играх с грандами. Нет опасения, что это может сыграть злую шутку в концовке турнира?

— Не нужно искать какого-то одного игрока, который виновен, либо же говорить, что вот он молодой и что-то сделал не так. Каждый должен доказывать и показывать, что он хочет сыграть. Бывает иногда так, что какие-то игроки получают шанс, и они должны выйти и использовать его, показать всем: тренеру, болельщикам, что они хотят быть в основе. Наши вратари сейчас травмированы, поэтому нужно довериться выбору главного тренера и поверить в Игната.

— Турнирное положение в чемпионате никак не давит на команду?

— Не могу сказать, что есть какое-то давление. Да, мы не в простом положении, но это футбол, есть взлеты и падение. Против ЦСКА у нас был момент, после которого мы могли выиграть. Считаю, нам нужна одна победа для уверенности. Также было в прошлой части сезона. У нас тоже была длительная серия без побед, потом мы забрали две победы и набрали хороший темп.

— Недавно прошла информация о том, что клуб постарается выгодно продать тебя в летнее трансферное окно. Какая была реакция на такие слухи?

— Честно говоря, не могу четко ответить, это было и в прошлом году, когда говорили о "Спартаке". Стараюсь не обращать на это внимания. Мне нравится в "Акроне". Я привык к городу, команде и чемпионату и не думал о том, чтобы уходить.

— Сейчас была международная пауза на сборной. Ты сыграл против Андорры в Словении. Как оценишь свое пребывание в команде?

— В первом матче против Андорры я сыграл больше минут и считаю, что провел их неплохо. Со Словенией я получил меньше минут, но это из-за того, что другим игрокам тоже нужно было дать шанс, чтобы они себя проявили. Мне всегда очень приятно играть за сборную. Я выступал за Черногорию с 2018 года, потом несколько лет не попадал в итоговый список, а в 2023 меня снова вызвали, а теперь я играю уже на постоянной основе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3