Стефан Лончар: "Грустно, что из-за фола потеряли важное очко"

После поражения от ЦСКА (1:2) черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал спорный момент с отмеченным голом Дзюбы, свое пребывание в сборной и высказался о давлении в турнирной таблице.

— Начнем по горячим следам с отмененного гола Дзюбы. Артем считает, что все было в пределах правил, а ты что думаешь по этому поводу?

— Сложно сейчас об этом говорить. С нашей точки зрения, мы забили без нарушения правил. У судейства другое мнение по этому эпизоду. Грустно, что из-за фола потеряли важное очко.

— После возобновление чемпионата "Акрон" не может одержать первую победу, происходят постоянные ротации в составе, а во вратарской линии основным стал Тереховский, которому пока не хватает опыта в играх с грандами. Нет опасения, что это может сыграть злую шутку в концовке турнира?

— Не нужно искать какого-то одного игрока, который виновен, либо же говорить, что вот он молодой и что-то сделал не так. Каждый должен доказывать и показывать, что он хочет сыграть. Бывает иногда так, что какие-то игроки получают шанс, и они должны выйти и использовать его, показать всем: тренеру, болельщикам, что они хотят быть в основе. Наши вратари сейчас травмированы, поэтому нужно довериться выбору главного тренера и поверить в Игната.

— Турнирное положение в чемпионате никак не давит на команду?

— Не могу сказать, что есть какое-то давление. Да, мы не в простом положении, но это футбол, есть взлеты и падение. Против ЦСКА у нас был момент, после которого мы могли выиграть. Считаю, нам нужна одна победа для уверенности. Также было в прошлой части сезона. У нас тоже была длительная серия без побед, потом мы забрали две победы и набрали хороший темп.

— Недавно прошла информация о том, что клуб постарается выгодно продать тебя в летнее трансферное окно. Какая была реакция на такие слухи?

— Честно говоря, не могу четко ответить, это было и в прошлом году, когда говорили о "Спартаке". Стараюсь не обращать на это внимания. Мне нравится в "Акроне". Я привык к городу, команде и чемпионату и не думал о том, чтобы уходить.

— Сейчас была международная пауза на сборной. Ты сыграл против Андорры в Словении. Как оценишь свое пребывание в команде?

— В первом матче против Андорры я сыграл больше минут и считаю, что провел их неплохо. Со Словенией я получил меньше минут, но это из-за того, что другим игрокам тоже нужно было дать шанс, чтобы они себя проявили. Мне всегда очень приятно играть за сборную. Я выступал за Черногорию с 2018 года, потом несколько лет не попадал в итоговый список, а в 2023 меня снова вызвали, а теперь я играю уже на постоянной основе.