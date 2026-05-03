Утвержден новый состав совета директоров ПФК "Крылья Советов"

30 апреля состоялось собрание акционеров ПФК "Крылья Советов", где был утвержден новый состав совета директоров, сообщает пресс-служба клуба. В его состав вошли:
- Сергей Макаров — директор ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области";
- Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран "Крыльев Советов", Мастер спорта СССР;
- Дмитрий Яковлев — врио заместителя губернатора Самарской области;
- Вячеслав Арбузов — председатель правления АО "КБ "Солидарность";
- Нериус Бараса — экс-игрок "Крыльев Советов", директор Фонда ветеранов ПФК "Крылья Советов";
- Тархан Джабраилов — генеральный директор ПФК "Крылья Советов";
- Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола, председатель правления "Земский банк";
- Александр Милеев — заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
- Андрей Пашков — адвокат Палаты адвокатов Самарской области.
ПФК "Крылья Советов" поблагодарил за работу в совете директоров и вклад в развитие клуба Дмитрия Алехина.
