"Крылья Советов" оказались сильнее московского "Спартака" Сергей Булатов возглавил "Крылья" до конца сезона Ифет Джаковац: "Мы показали, что можем играть против каждой команды" Жилсон Беншимол: "Я все еще в процессе восстановления"

Утвержден новый состав совета директоров ПФК "Крылья Советов"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
30 апреля состоялось собрание акционеров ПФК "Крылья Советов", где был утвержден новый состав совета директоров, сообщает пресс-служба клуба. В его состав вошли:

  • Сергей Макаров — директор ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области";
  • Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран "Крыльев Советов", Мастер спорта СССР;
  • Дмитрий Яковлев — врио заместителя губернатора Самарской области;
  • Вячеслав Арбузов — председатель правления АО "КБ "Солидарность";
  • Нериус Бараса — экс-игрок "Крыльев Советов", директор Фонда ветеранов ПФК "Крылья Советов";
  • Тархан Джабраилов — генеральный директор ПФК "Крылья Советов";
  • Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола, председатель правления "Земский банк";
  • Александр Милеев — заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
  • Андрей Пашков — адвокат Палаты адвокатов Самарской области.

ПФК "Крылья Советов" поблагодарил за работу в совете директоров и вклад в развитие клуба Дмитрия Алехина.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

