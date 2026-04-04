"Акрон" уступил ЦСКА — 1:2

В субботу, 4 апреля, в Самаре в 23-м туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" проиграл подопечным Фабио Челестини — 1:2.

По сравнению с матчем против "Локомотива" Заур Тедеев сделал три изменения в составе. С первых минут появились Попенков, Кузьмин и Джурасович.

Красно-синие вышли вперед на 5 минуте, Кисляк прострелил с левого фланга на Гонду, и аргентинец перевел мяч в сетку ворот Тереховского — 0:1. В концовке первого тайма травму получил Неделчару, вместо него появился воспитанник "армейцев" Хосонов.

На 59-й минуте в ворота Акинфеева был назначен пенальти за фол Лукина на Болдыреве. К точке подошел Дзюба и пробил по центру — 1:1. На 84-й минуте Круговой получил мяч около штрафной и обводящим ударом в дальнюю девятку вывел команду вперед — 1:2. Уже в компенсированное время тольяттинцы сравняли счет. С подачи Пестрякова отличился Дзюба. Главный арбитр пошел к монитору, после чего отменил взятие ворот из-за фола нападающего на Акинфееве. Итоговый счет — 1:2.

На матче присутствовало 5400 болельщиков.

Следующую игру красно-черные проведут 13 апреля в Самаре. Соперником станет московское "Динамо".