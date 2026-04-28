16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
КДК РФС дисквалифицировал защитника "Крыльев Советов" Томаса Галдамеса на два матча

Футбол Спорт

КДК РФС дисквалифицировал защитника "Крыльев Советов" Томаса Галдамеса на два матча

МОСКВА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 360
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать футболиста ФК "Крылья Советов" Томаса Галдамеса на два матча РПЛ за грубую игру. При этом один матч считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч - условным исполнением спортивной санкции.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Кроме того, для футболиста установлен испытательный срок до конца сезона 2025-2026 года.

Также, согласно дисциплинарному регламенту РФС, "Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды).

Основанием для взысканий со стороны КДК РФС стали нарушения самарцев в матче с "Сочи", который состоялся 21 апреля. На 97-й минуте Томас Гальдамес получил прямую красную карточку за удар ногой в голову Зиньковского. Перед этим на 82-й минуте еще один футболист "Крыльев" Сергей Бабкин был удален за две желтые карточки.

По итогам матча "Крылья Советов" проиграли "Сочи" со счетом 1:2.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3