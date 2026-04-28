КДК РФС дисквалифицировал защитника "Крыльев Советов" Томаса Галдамеса на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать футболиста ФК "Крылья Советов" Томаса Галдамеса на два матча РПЛ за грубую игру. При этом один матч считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч - условным исполнением спортивной санкции.

Кроме того, для футболиста установлен испытательный срок до конца сезона 2025-2026 года.

Также, согласно дисциплинарному регламенту РФС, "Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды).

Основанием для взысканий со стороны КДК РФС стали нарушения самарцев в матче с "Сочи", который состоялся 21 апреля. На 97-й минуте Томас Гальдамес получил прямую красную карточку за удар ногой в голову Зиньковского. Перед этим на 82-й минуте еще один футболист "Крыльев" Сергей Бабкин был удален за две желтые карточки.

По итогам матча "Крылья Советов" проиграли "Сочи" со счетом 1:2.