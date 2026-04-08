"Крылья Советов" закончили выступление в Кубке России, крупно уступив ЦСКА — 2:5

Во вторник, 7 апреля, в Самаре во втором полуфинале Пути регионов Кубка России "Крылья Советов" проиграли московскому ЦСКА — 2:5.

Красно-синие вышли вперед на 4 минуте, после комбинации в середине поля Круговой вырезал передачу в штрафную на Гонду, аргентинец обыграл Кокарева и отправил мяч в сетку ворот — 0:1. На 35 минуте "армейцы" удвоили преимущество, Обляков навесил с углового, и Гонду переправил мяч в ворота — 0:2.

На 53 минуте в ворота самарцев был назначен пенальти. К точке подошел Лусиано Гонду и пробил прямо в ногу Кокарева, мяч отлетел к аргентинцу, и тот оформил хет-трик — 0:3.

Спустя несколько минут зелено-бело-синие все-таки отыграли один мяч. Иван Олейников приложился из-за пределов штрафной так, что Тороп никак не смог помочь своей команде — 1:3.

На 64 минуте полузащитник ЦСКА Обляков ударом с лету послал мяч за шиворот Кокареву — 1:4. На 67 минуте Кисляк в позиционной атаке проскочил через центр в штрафную, рикошет от Ороза, и Матвей закатил мяч впритирку со штангой — 1:5.

На 82 минуте после видеопросмотра в ворота гостей был назначен пенальти. К точке подошел Владимир Игнатенко и пробил выше ворот. Спустя две минуты подопечные Сергея Булатова сократили отставание, с навеса Витюгова результативным действием отметился Иван Лепский — 2:5.

Следующую игру "Крылья" проведут 11 апреля в Самаре. В рамках 24 тура чемпионата России соперником станет "Ахмат".