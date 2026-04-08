16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Футбол Спорт

"Крылья Советов" закончили выступление в Кубке России, крупно уступив ЦСКА — 2:5

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 7 апреля, в Самаре во втором полуфинале Пути регионов Кубка России "Крылья Советов" проиграли московскому ЦСКА — 2:5.

Фото: pfcks.ru

Красно-синие вышли вперед на 4 минуте, после комбинации в середине поля Круговой вырезал передачу в штрафную на Гонду, аргентинец обыграл Кокарева и отправил мяч в сетку ворот — 0:1. На 35 минуте "армейцы" удвоили преимущество, Обляков навесил с углового, и Гонду переправил мяч в ворота — 0:2. 

На 53 минуте в ворота самарцев был назначен пенальти. К точке подошел Лусиано Гонду и пробил прямо в ногу Кокарева, мяч отлетел к аргентинцу, и тот оформил хет-трик — 0:3.

Спустя несколько минут зелено-бело-синие все-таки отыграли один мяч. Иван Олейников приложился из-за пределов штрафной так, что Тороп никак не смог помочь своей команде — 1:3. 

На 64 минуте полузащитник ЦСКА Обляков ударом с лету послал мяч за шиворот Кокареву — 1:4. На 67 минуте Кисляк в позиционной атаке проскочил через центр в штрафную, рикошет от Ороза, и Матвей закатил мяч впритирку со штангой — 1:5. 

На 82 минуте после видеопросмотра в ворота гостей был назначен пенальти. К точке подошел Владимир Игнатенко и пробил выше ворот. Спустя две минуты подопечные Сергея Булатова сократили отставание, с навеса Витюгова результативным действием отметился Иван Лепский — 2:5.

Встреча закончилась со счетом 2:5 в пользу столичной команды. 

Следующую игру "Крылья" проведут 11 апреля в Самаре. В рамках 24 тура чемпионата России соперником станет "Ахмат".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3