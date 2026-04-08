Безработный тольяттинец сорвал с женщины золотую цепочку, но его оперативно вычислили и задержали

В конце марта в полицию Комсомольского района Тольятти обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что в подъезде на ул. Шлюзовой неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, после чего скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но не успел. При личном досмотре у 56-летнего безработного тольяттинца изъяли золотые украшения, принадлежащие заявительнице.

Мужчина пояснил, что похищенные украшения планировал сдать в ломбард, но не успел, так как спустя час после случившегося его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенное имущество возвращено законной владелице.