В 2025 г. жители Самарской области меньше жаловались губернатору

В 2025 году жители Самарской области меньше жаловались губернатору, следует из статистики поступивших обращений за прошлый год. Документ опубликован на сайте правительства региона. Всего в прошлом году главе региона поступило 38494 обращения против 52932 в 2024 году.

Среди городов Самарской области лидерами по количеству жалоб стали: Самара (22549 обращений, что на 7170 жалоб меньше, чем в 2024 г.), Тольятти (4311, -1592 жалобы по сравнению с годом ранее) и Сызрань (1400 обращений, -678 по сравнению с позапрошлым годом). Реже всего жаловались жители Жигулевска (345), Похвистнево (168) и Октябрьска (259).

Среди муниципальных районов по количеству обращений лидируют: Волжский (1450), Ставропольский (1116) и Красноярский (434). Меньше всего жалоб поступило из Шенталинского (47), Елховского (50) и Пестравского районах. При этом, по сравнению с 2024 г., жители Клявлинского, Сергиевского и Шигонского районов стали чаще составлять обращения на имя губернатора в прошлом году.

Чаще всего жители региона обращались с вопросами, связанными с экономикой (29% от всех жалоб), жилищно-коммунальной (26%) и социальной (22%) сферами. Кроме того, самарцев волновали вопросы, касающиеся блоков "Государство, общество, политика" (12%) и "Оборона, безопасность, законность" (11%).