В Самаре за 1,5 млрд рублей продают овощную базу на ул. Олимпийской "Т Плюс" проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды В 2025 г. жители Самарской области меньше жаловались губернатору В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция, посвященная 65-летию первого полета человека в космос "Татнефть" помогла преобразиться детской поликлинике в Тольятти

В 2025 г. жители Самарской области меньше жаловались губернатору

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году жители Самарской области меньше жаловались губернатору, следует из статистики поступивших обращений за прошлый год. Документ опубликован на сайте правительства региона. Всего в прошлом году главе региона поступило 38494 обращения против 52932 в 2024 году.

Среди городов Самарской области лидерами по количеству жалоб стали: Самара (22549 обращений, что на 7170 жалоб меньше, чем в 2024 г.), Тольятти (4311, -1592 жалобы по сравнению с годом ранее) и Сызрань (1400 обращений, -678 по сравнению с позапрошлым годом). Реже всего жаловались жители Жигулевска (345), Похвистнево (168) и Октябрьска (259).

Среди муниципальных районов по количеству обращений лидируют: Волжский (1450), Ставропольский (1116) и Красноярский (434). Меньше всего жалоб поступило из Шенталинского (47), Елховского (50) и Пестравского районах. При этом, по сравнению с 2024 г., жители Клявлинского, Сергиевского и Шигонского районов стали чаще составлять обращения на имя губернатора в прошлом году.

Чаще всего жители региона обращались с вопросами, связанными с экономикой (29% от всех жалоб), жилищно-коммунальной (26%) и социальной (22%) сферами. Кроме того, самарцев волновали вопросы, касающиеся блоков "Государство, общество, политика" (12%) и "Оборона, безопасность, законность" (11%).

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

