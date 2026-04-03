Сбер: как студенты СамГТУ строят карьеру еще до диплома

Первый поток Высшей школы управления и технологий Сбера в СамГТУ стартовал в 2025 году. 65 студентов экономических и IT-специальностей прослушали шесть лекций от топ-руководителей банка, посетили офисы и Общественный центр Сбера, а главное - попробовали себя в роли разработчиков, создав собственные ИИ-агенты. Итогом стала защита проектов по трем направлениям: улучшение молодежных сервисов, применение искусственного интеллекта в банковских процессах и развитие HR-бренда. Уже тогда эксперты отметили самых перспективных - четверо отправились на экскурсию в штаб-квартиру Сбера в Москву, а семеро студентов прошли стажировку и были трудоустроены.

"Программа не похожа на учебу, это новый опыт и знания"

Один из таких студентов - Максим Петров, будущий выпускник СамГТУ по специальности "Информатика и вычислительная техника". О проекте он узнал на третьем курсе: "Это была альтернатива обычной проектной практике в вузе. Я записался, начал ходить на лекции, мастер-классы. Нам даже провели экскурсию в отделение банка, которое курирует Самарскую область, - там мы участвовали в интерактиве по созданию ИИ-агентов". По словам Максима, ярче всего запомнился мастер-класс специалиста банка по разработке чат-бота, который умел генерировать стихи по заданной теме.

"Лекции по нетехническим темам были не совсем по моей специальности, но тоже интересно", - добавил он.

Итогом обучения стала защита собственного проекта - ИИ-агента в формате чат-бота. После этого Максим получил предложение стажировки. "Программа реально дала возможность трудоустроиться. Я учусь и работаю одновременно, но у меня удобный график. Мне показалось, что эта практика в каких-то аспектах интереснее обычной вузовской". Сегодня будущий программист занимается созданием ИИ-агентов и разработкой на всех этапах - от frontend до backend. "Работаю фактически по направлению обучения, и это круто!" - рассказывает Максим.

"Не думал, что в этом году возьмут на работу"

Данила Петрухин, третьекурсник, обучается по специальности "Программная инженерия". Узнал о совместном проекте университета и Сбера в середине второго курса и записался ради дополнительных знаний. "Под конец нужно было реализовать проекты. Я выбрал тему GenAI, потому что я "технарь" и мне это ближе всего. Мы сделали пробные проекты, после чего нам предложили поработать над другими решениями с ИИ", - рассказал Данила.

Для него эта программа стала настоящим "билетом" в банк: "До того я вообще не думал, что буду в этом году работать, что куда-то возьмут. Но я хорошо себя зарекомендовал, проявил интерес - меня пригласили на стажировку".

Сейчас Данила занимается в Поволжском банке Сбербанка разработкой инициатив по GenAI, применяя навыки, полученные в том числе во время обучения.

Второй поток уже в разгаре

В феврале 2026 года стартовал новый набор Высшей школы управления и технологий Сбера в СамГТУ. 53 студента Самарского политеха снова сели за парты - теперь с погружением в реальные бизнес-процессы крупнейшего банка. До июня их ждут лекции и мастер-классы от лидеров Самарского отделения, решение управленческих кейсов и сертификаты о прохождении курса. Учебный план разработан с учетом специализации студентов, сочетающей технические и экономические направления. А главное - история повторяется: самые активные и талантливые участники снова получат шанс начать карьеру в Сбере, еще не доучившись в вузе.