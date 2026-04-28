Сызранский НПЗ организовал патриотический урок ко Дню Победы для старшеклассников

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК "Роснефть") организовал для старшеклассников патриотический урок, приуроченный ко Дню Победы. Встреча прошла в рамках программы по историческому просвещению, которую предприятие реализует уже третий год.

Темой встречи стали "Знаменосцы Победы". Лекцию провел сызранский педагог, эксперт в области истории и обществознания Александр Симуков. Он построил выступление на сочетании общеизвестных фактов и исторических деталей, которые не входят в школьную программу, что позволило участникам глубже погрузиться в события весны 1945 года.

Старшеклассникам напомнили, что для штурма рейхстага было изготовлено девять штурмовых флагов - по числу дивизий. И только один из них, под номером 5, впоследствии стал Знаменем Победы. Но это был не единственный флаг, который бойцам Советской Армии удалось установить на рейхстаге 30 апреля 1945 года: по мере продвижения советских подразделений бойцы смогли закрепить десятки флагов в разных точках здания, но все эти знамена были уничтожены огнем немецкой артиллерии.

Лектор представил архивные документы, которые свидетельствуют о первых попытках водружения флага на здании. По одной из версий, это произошло 30 апреля около 14:25, когда лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов установили красное знамя у главного входа в здание. В ряде источников также упоминаются бойцы, закрепившие флаг в окнах второго этажа, а еще штурмовые группы, в том числе под командованием Владимира Макова, действовавшие в вечернее время того же дня.

Разобрали и историю знаменитой фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом". Как пояснил Александр Симуков, снимок был сделан 2 мая 1945 года, когда уличные бои в Берлине уже завершились. В кадре запечатлены советские солдаты Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горычев. При этом само фото является постановочным: полотнище, которое бойцы устанавливают на крыше, привез в Берлин сам фотограф Евгений Халдей.

После лекции участники смогли задать вопросы и обсудить услышанное в формате открытого диалога. Старшеклассники активно включились в разговор, проявив интерес к малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны.

Подобные занятия предприятие проводит регулярно, приурочивая их к государственным праздникам и памятным датам. Участниками становятся как сотрудники, так и учащиеся городских школ. С начала года это уже второй урок, посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Как отмечают организаторы, проведение таких уроков позволяет не только пробудить интерес к нашей истории, но и формирует у молодежи более глубокое понимание значимости подвига поколения Победы.

