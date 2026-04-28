Сызранский НПЗ организовал патриотический урок ко Дню Победы для старшеклассников

СЫЗРАНЬ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК "Роснефть") организовал для старшеклассников патриотический урок, приуроченный ко Дню Победы. Встреча прошла в рамках программы по историческому просвещению, которую предприятие реализует уже третий год.

Темой встречи стали "Знаменосцы Победы". Лекцию провел сызранский педагог, эксперт в области истории и обществознания Александр Симуков. Он построил выступление на сочетании общеизвестных фактов и исторических деталей, которые не входят в школьную программу, что позволило участникам глубже погрузиться в события весны 1945 года.

Старшеклассникам напомнили, что для штурма рейхстага было изготовлено девять штурмовых флагов - по числу дивизий. И только один из них, под номером 5, впоследствии стал Знаменем Победы. Но это был не единственный флаг, который бойцам Советской Армии удалось установить на рейхстаге 30 апреля 1945 года: по мере продвижения советских подразделений бойцы смогли закрепить десятки флагов в разных точках здания, но все эти знамена были уничтожены огнем немецкой артиллерии.

Лектор представил архивные документы, которые свидетельствуют о первых попытках водружения флага на здании. По одной из версий, это произошло 30 апреля около 14:25, когда лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов установили красное знамя у главного входа в здание. В ряде источников также упоминаются бойцы, закрепившие флаг в окнах второго этажа, а еще штурмовые группы, в том числе под командованием Владимира Макова, действовавшие в вечернее время того же дня.

Разобрали и историю знаменитой фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом". Как пояснил Александр Симуков, снимок был сделан 2 мая 1945 года, когда уличные бои в Берлине уже завершились. В кадре запечатлены советские солдаты Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горычев. При этом само фото является постановочным: полотнище, которое бойцы устанавливают на крыше, привез в Берлин сам фотограф Евгений Халдей.

После лекции участники смогли задать вопросы и обсудить услышанное в формате открытого диалога. Старшеклассники активно включились в разговор, проявив интерес к малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны.

Подобные занятия предприятие проводит регулярно, приурочивая их к государственным праздникам и памятным датам. Участниками становятся как сотрудники, так и учащиеся городских школ. С начала года это уже второй урок, посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Как отмечают организаторы, проведение таких уроков позволяет не только пробудить интерес к нашей истории, но и формирует у молодежи более глубокое понимание значимости подвига поколения Победы.

В дочернем обществе компании "Роснефть" подчеркивают, что предприятия группы на постоянной основе реализуют патриотические и просветительские проекты, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание гражданской ответственности и поддержку интереса молодежи к истории страны.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

