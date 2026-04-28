16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее" "Умники ТБ": "Транспорт Будущего" выступил соорганизатором триатлона знаний НИУ ВШЭ запускает магистратуру при участии Сбера ВТБ выступит партнером новой магистерской программы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ В России вырос интерес к космическому туризму и образованию

Образование Общество

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 242
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Фото: пресс-служба СГЭУ

В рамках партнерства стороны договорились о совместной работе по нескольким направлениям: вовлечение студентов в обучающие инициативы банка, организация практической подготовки и стажировок, содействие в трудоустройстве выпускников, а также проведение совместных образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

"Взаимодействие с университетским сообществом - одно из приоритетных социальных направлений в работе банка. Мы убеждены, что инвестиции в образование напрямую определяют качество подготовки кадров в любой отрасли. Наше партнерство со СГЭУ позволит соблюсти баланс между теоретической подготовкой и практическими навыками: студенты получат возможность погружаться в профессию еще на этапе обучения, а банк - привлекать к работе наиболее талантливых и перспективных выпускников", - отметил Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самарской области.

"СГЭУ и ПСБ связывают годы плодотворного сотрудничества, и подписание сегодняшнего соглашения - это закономерный этап нашего стратегического партнерства. Мы видим, как стремительно меняются требования к выпускникам: работодателю сегодня нужны не просто теоретические знания специалиста, а его готовность с первого дня включиться в реальные бизнес-процессы. Именно поэтому для нас особенно ценно, что ПСБ не ограничивается ролью стратегического партнера-работодателя, а активно инвестирует в образовательную среду университета. Открытое сегодня учебное пространство - это не просто оснащенная аудитория, а настоящая точка входа в профессию. Уверена, что возможность осваивать банковские технологии на реальном оборудовании под руководством экспертов-практиков позволит нашим студентам выйти на принципиально иной уровень подготовки и стать кадровой элитой финансового сектора региона", - подчеркнула Елена Кандрашина, исполняющая обязанности ректора СГЭУ.

В тот же день в стенах университета состоялось торжественное открытие учебного пространства ПСБ. Аудитория оснащена банкоматом, кассовым оборудованием и POS-терминалами, что позволит студентам познакомиться с инфраструктурой банка и понять принципы ее работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3