В Тольятти определили победителя олимпиады "Юный химик"

"Тольяттикаучук", входящий в группу "Татнефть", провел заключительный этап городской олимпиады по химии среди учеников 9-10-х классов.

Интеллектуальное состязание предприятие совместно с департаментом образования города проводит уже 4 год. В этом году в нем приняли участие более трехсот старшеклассников из 26 школ. Из них только десять вышли в финал, который состоялся 22 апреля.

Победителя предстояло определить после защиты индивидуального проекта по химии. Тему проекта и наставника от предприятия, чтобы подготовиться к защите, финалисты получили за три недели до итогового состязания.

Тематика финала была насыщенная. Как влияют на посуду моющие средства, что содержат жевательные резинки и какие из них менее вредны для человека, что такое казеиновый пластик и как его можно применять — каких только проблемных вопросов не рассмотрели школьники в своих работах!

В итоге почетное звание "Юный химик — 2026" получила Ульяна Зюбина, ученица школы № 10. Второе место — у Татьяны Борисенко из гимназии № 35, на 3-м оказался Матвей Иванов из лицея № 57.