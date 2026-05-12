При поддержке предприятий "Роснефти" в СамГТУ открылся учебно-лабораторный VR-комплекс

В Самарском государственном техническом университете благодаря поддержке предприятий компании "Роснефть" - Самарского филиала "РН-Проектирование Добыча" и "РН-Юганскнефтегаз" открылся учебно-лабораторный VR-комплекс.

Учебный класс оснащен современным оборудованием: системами виртуальной реальности, компьютерами, интерактивным дисплеем, а также отечественным программным обеспечением. Здесь студенты смогут изучить весь цикл разработки нефтяных и газовых месторождений, от моделирования процессов в пласте до управления наземной инфраструктурой сбора и подготовки продукции.

"Для университета важны такие события, - рассказал проректор по научной работе СамГТУ Антон Еремин. - Взаимодействие с индустриальными партнерами для нас - первый приоритет, без него не может быть никакого качественного образовательного и научного процесса".

Корпоративная система непрерывного образования "Школа - вуз - колледж - предприятие", в рамках которой реализован проект, развивается в "Роснефти" с 2005 года. Программа направлена на формирование молодого внешнего кадрового резерва из числа школьников и студентов в регионах производственной деятельности компании, а также на постоянный рост профессиональных компетенций ее сотрудников.