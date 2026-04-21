"Транспорт Будущего" поддержал "Тотальный диктант"

Компания "Транспорт Будущего" поддержала организацию всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" в Тольятти. Это событие, которое ежегодно объединяет всех, кто любит русский язык и хочет проверить свою грамотность.

18 апреля "Тотальный диктант" в Тольятти написали 246 человек. 90 из них писали на площадках Тольяттинского государственного университета. Компания подготовила для всех участников приятные и полезные подарки.

Сотрудники "Транспорта Будущего" тоже присоединились к акции и сели за парты вуза, чтобы проверить свою грамотность.

В компании уверены: грамотность - это не просто правило, а важный ориентир для будущих идей, технологий и достижений. Ведь именно слово запускает мысль, а мысль меняет мир.