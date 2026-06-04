В Самарской области число лесных пожаров сократилось почти втрое

В 2026 г. на землях лесного фонда количество пожаров сократилось в 2,8 раза, а площадь возгораний уменьшилась в 3,3 раза по сравнению с весной 2025 г., такую статистику опубликовало Минприроды Самарской области.
Ландшафтных пожаров на сопредельных к лесу территориях стало меньше в 3,2 раза, а их площадь сократилась почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"На уменьшение пожаров влияют не только погодные условия. Ситуацию меняет прежде всего профилактика возгораний, экологическое просвещение жителей, патрулирование лесов, работа с сельхозпредприятиями. Укомплектованность современной техникой лесопожарных сил Минприроды Самарской области помогает вовремя обнаружить и локализовать возгорания в лесном фонде, чтобы не дать огню набрать силу и стать крупным пожаром" — пояснили в министерстве.
Данный результат достигнут в том числе благодаря реализации национального проекта "Экологическое благополучие".
Напомним, особый противопожарный режим на территории Самарской области продлится до 15 октября.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.