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Экология Общество

В Самаре прошел круглый стол по вопросам защиты памятника природы "Подвальские террасы"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минприроды прошел круглый стол по вопросам защиты памятника природы "Подвальские террасы". О его итогах сообщил глава ведомства Артем Ефимов в соцсетях.

"Речь идет исключительно об организации цивилизованных экологических маршрутов, навигации, а в некоторых случаях — об ограничительных мерах для сохранения хрупких экосистем", - написал министр. 

На встрече обсуждалась инициатива компании "Альфа Глэмпинг", которая уже пять лет работает рядом с террасами и разделяет принципы бережного отношения.

"Любая деятельность на самих террасах возможна исключительно в формате сохранения ландшафта. Никакое строительство в границах памятника природы невозможно — территория под защитой государства. Экотропа здесь возможна лишь в виде навигации и информационных табличек, без настилов и тяжелых конструкций, а вся перспективная инфраструктура — визит-центр, места отдыха — только за границами ООПТ".

Сейчас на территории ведется дежурство и установлены шлагбаумы, идет работа над созданием единой Дирекции ООПТ Самарской области для регулирования потоков на ключевых памятниках природы, включая введение графиков посещения и лимитов нагрузки.

Напомним, жители Шигонского района обеспокоены судьбой памятника природы регионального значения "Подвальские террасы" и заявляют об угрозах ценной территории со стороны бизнеса.

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