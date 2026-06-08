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Экология Общество

Рыбный детский сад: как самарский завод выращивает стерлядь для Волги

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области работает уникальный завод, восстанавливающий популяцию стерляди. Ежегодно он выпускает около 500 тысяч особей в Волгу. Рассказываем и показываем, как их выращивают. Спойлер — есть в этом процессе что-то общее с роддомом, детским садом и спа.

Фото: Александра Белова

Вернуть утраченное

Стерлядь — единственный регулярно встречающийся в Средневолжском бассейне вид осетровых. Десятилетия назад ее естественные нерестилища были утрачены из-за строительства каскада ГЭС. Сейчас эта рыба включена в Красную книгу МСОП как "вымирающий вид" и занесена в Красную книгу России.

Выращивание и выпуск молоди стерляди в Волгу — важный вклад в восстановление популяции. Выполняют эту работу подразделения ФГБУ "Главрыбвод". Среди них — завод "Возрождение", расположенный в селе Екатериновка Безенчукского района.

Фото: Александра Белова

Предприятие было открыто в 2016 году. Оно оснащено современным автоматизированным оборудованием, которому нет аналогов в Приволжском федеральном округе, и собственным маточным стадом (это взрослые особи-производители, от них получают икру).

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Ежегодно сотрудники завода выпускают в Саратовское водохранилище 300 тысяч мальков стерляди в рамках государственного задания и 180 тысяч особей в рамках компенсационных мероприятий для возмещение вреда, причиненного хозяйственной деятельностью человека.

Как принимают "роды" у стерляди

На заводе работает установка замкнутого водоснабжения бассейнов, позволяющая сократить потребление ресурсов и снизить нагрузку на экосистему Волги. Территория разделена на отдельные модули, каждый из которых выполняет определенную задачу.

Фото: Александра Белова

Первый — инкубационный. Здесь происходит искусственное оплодотворение маточного стада.
Подготовка к нересту — процедура непростая. Перед ней все производители должны пройти бонитировку. Это очень объемный процесс: пересмотр, перевес и измерение длины каждой рыбы. Он проводится каждые полгода.

Фото: Александра Белова

Длится наблюдение две-три недели. Все изменения записываются в рыбоводный журнал, чтобы отследить, как каждая особь растет, развивается и дает потомство.
Перед тем, как у самок начинает созревать икра, всех рыб переводят в зимовальный комплекс. В этот период стерлядь переходит в состояние анабиоза: она меньше ест, а все жизненные процессы в организме замедляются.

В во время зимовки температуру воды в бассейне поддерживают на уровне 4-5 градусов. Затем ее начинают повышать на полградуса каждый день.

После изменения условий у рыбы запускается процесс формирования икры. Когда она полностью созревает (обычно этот процесс занимает от нескольких дней до 2 месяцев), будущую маму отправляют на УЗИ. Проверка — тщательная: специалисты смотрят, всё ли хорошо с будущим потомством.
Затем стерлядь "доят". Так рыбоводы, по сути, принимают роды. Рыбе делают массаж и извлекают икру через небольшие надрезы.

Фото: Александра Белова

Для стерляди такая операция не опасна. После "родов" ее возвращают в бассейн. Полученную икру же оплодотворяют: смешивают с молоками самцов, а после помещают в специальные инкубаторы. Они обеспечивают оптимальную температуру, непрерывную подачу кислорода и бережное омывание икринок водой.

Фото: Александра Белова

Рыбный детский сад

В модуле предличинки и личинки икра находится 7-10 дней. Первые двое суток ее не трогают из-за тонкой оболочки. Затем наступает время осмотра.Сотрудники убирают брак. Таковой считается погибшая или неоплодотворенная икра, которая в процессе инкубации белеет, мутнеет и покрывается колониями грибка. Если его вовремя не обнаружили и не устранили на раннем этапе, болезнь может заразить всё.
Как только из икры вылупляются личинки, они попадают в выростной комплекс, который занимает большую часть завода. Это просторные бассейны и проточные системы для доращивания молоди. Здесь у мальков целый СПА-комплекс.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Для поддержания благоприятной среды сохраняют правильную температуру — 20-21 градус. Если случится резкий перепад, то вся рыба может погибнуть. При этом воду регулярно меняют. С помощью специальных установок она проходит три этапа очистки: механическую, ультрафиолетовую и азотную, а также обогащение кислородом и макроэлементами.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Для смены воды сотрудники завода вручную собирают мальков, пересчитывают и проводят очистку самих бассейнов.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Ветеринарные врачи-ихтиологи контролируют качество корма и воды, а также следят за состоянием здоровья рыб. Во время выращивания стадо витаминизируют и подлечивают.

Фото: Александра Белова

По словам рыбоводов, стерлядь — нежна и капризна. Для того чтобы она доросла до момента выпуска в Волгу, за ней нужен пристальный уход. Поэтому все работники завода становятся, по сути, нянями. Они признаются, что могут на глаз отличить каждую рыбку по рисунку, плавникам или носику, а некоторым даже дают имена.Правда, малышни в таком детском саду куда больше. В одном бассейне (а всего их 108!) содержится приблизительно 5000 мальков.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

При этом рыбоводы проводят кормление каждый час. В день на всё потомство уходит около 30 кг корма.
Интересный факт. Стерлядь обычно держится у дна (там она находит себе пищу), но иногда она поднимается на поверхность воды кверху брюшком, чтобы добыть побольше вкусностей — например, насекомых.

Фото: Александра Белова

Как только мальки дорастают до веса 1,5-3 грамма, их готовят к выпуску в Волгу. Все стадо проходит освидетельствование ветеринарного врача, чтобы удостовериться, что все рыбки здоровы и полны сил.
Также молодь перестают кормить. Сотрудники завода объясняют, что на голодные мальки быстрее начинают искать еду. Так они увереннее приспосабливаются к новой среде после искусственных бассейнов.

Фото: Александра Белова

Выпускают рыбу в Волгу только, когда температура воды в ней достигает 21 градуса. Если будет ниже, стерлядь может погибнуть. В целом же выживаемость мальков оценивается в 2-3%.
Раз в несколько лет рыбоводы оставляют около 450 мальков, обновляя стадо. В будущем они также будут давать потомство.

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