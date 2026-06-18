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Экология Общество

На р. Кутулук произошел мор рыбы

БОГАТОЕ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологический надзор Богатовского района зафиксировал мор рыбы возле Аверьяновки на р. Кутулук.

В проверке участвовали эконадзор минприроды с лабораторией "Природоохранного центра", представители прокуратуры, рыбоохраны и муниципалитета.

Визуально река выглядит чисто: без запаха, мутность и цветность в норме, пятен или пленок не видно. Тем не менее, факт гибели рыбы подтвердился.

Экологи взяли пробы воды в трех точках для проведения исследований. Если найдут превышение допустимых концентраций вредных веществ, специалисты будут определять, откуда они могли попасть в реку, и проведут контрольно-надзорные мероприятия для привлечения виновных лиц к ответственности.

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