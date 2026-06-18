На р. Кутулук произошел мор рыбы

Экологический надзор Богатовского района зафиксировал мор рыбы возле Аверьяновки на р. Кутулук.
В проверке участвовали эконадзор минприроды с лабораторией "Природоохранного центра", представители прокуратуры, рыбоохраны и муниципалитета.
Визуально река выглядит чисто: без запаха, мутность и цветность в норме, пятен или пленок не видно. Тем не менее, факт гибели рыбы подтвердился.
Экологи взяли пробы воды в трех точках для проведения исследований. Если найдут превышение допустимых концентраций вредных веществ, специалисты будут определять, откуда они могли попасть в реку, и проведут контрольно-надзорные мероприятия для привлечения виновных лиц к ответственности.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.