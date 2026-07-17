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Экология Общество

Вода на пяти пляжах региона не прошла проверку Роспотребнадзора

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роспотребнадзор по Самарской области выявил несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пяти пляжах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

На 17 июля Управлением в рамках мониторинга исследовано 272 пробы воды - на микробиологические показатели, 438 проб - на возбудители инфекционных заболеваний, 61 проба - на паразитологические показатели, 89 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Контроль не прошли пробы с пляжей:

  • пляж р. Волга "Волжский замок" г.о. Тольятти;
  • пляж р. Волга "Итальянский пляж" г.о. Тольятти;
  • городской пляж №1 г.о. Сызрань (в районе спасательной станции);
  • городской пляж №2 г.о. Сызрань (в районе Волжского спуска);
  • городской пляж №3 г.о. Сызрань (в районе ДЭУ).

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.

Исследованные 54 пробы песка соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов установленным требованиям выданы следующим пляжам:

  • пляж АО "Самараагрострой", 446730, Самарская обл., Шигонский р-н, с. Муранка, Муранский бор, б/о "Заря";
  • пляж администрации с.п. Муранка муниципального района Шигонский Самарской области около б/о "Медик" на р. Уса по адресу: 446730, Самарская обл., Шигонский р-н, село Муранка;
  • пляж базы отдыха "Утес" АО "НК НПЗ" по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга (1760 км);
  • пляж озера Сакулино-1 администрации г.о. Новокуйбышевск по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
  • пляж озера Сакулино-2 администрации г.о. Новокуйбышевск по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
  • пляж реки Большой Кинель, по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с.п. Георгиевка, с. Георгиевка;
  • пляж г. Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г. Кинель, территория Ладное;
  • пляж р. Волга "Волжский замок" расположенный южнее здания №1а по ул. Нагорной в Центральном районе г. Тольятти Самарской области;
  • пляж р. Волга "Волна" (отрезок от точки с координатами 53.46499, 49.38694 до точки с координатами 53.46482,49.38982);
  • часть акватории, используемая под пляж I очереди набережной Автозаводского района "Западный";
  • пляж р. Волга "Итальянский пляж" (отрезок от точки с координатами 53.473250, 49.333623 до точки с координатами 53.472374, 49.339419), расположенный по Лесопарковому шоссе, участок 15В в Центральном районе г. Тольятти Самарской области;
  • пляж по адресу: Самарская область, мрн Нефтегорский, с. п. Утёвка, озеро Лещево;
  • пляж озера Липовое администрации с.п. Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области;
  • пляж о. Банное администрации с.п. Сергиевск м.р. Сергиевский;
  • пляж базы отдыха "Волжская Ривьера" АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод";
  • пляж г.о. Отрадный (ДОЛ "Остров детства");
  • пляж I очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;
  • пляж II очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;
  • пляж IV очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;
  • пляж г.о. Самара в районе Загородного парка на р. Волга;
  • пляж под спуском ул. Советской Армии г.о. Самара на р. Волга;
  • пляж г.о. Самара в районе Барбошиной поляны на р. Волга;
  • пляж СФГУП "Санаторий Можайский" г.о. Самара на р. Волга;
  • пляж Красноглинского района, г.о. Самара на р. Волга;
  • пляж в районе Фестивальной поляны г.о. Самара на р. Волга;
  • муниципальный пляж "Васильевка" мкр. Безенчукский, с.п. Васильевка;
  • муниципальный пляж "Екатериновка" мкр. Безенчукский, с.п. Екатериновка, ул. Набережная;
  • городской пляж №1 г.о. Сызрань МКУ "Благоустройство", в районе спасательной станции;
  • городской пляж №2 г.о. Сызрань МКУ "Благоустройство", в районе Волжского спуска;
  • городской пляж №3 г.о. Сызрань МКУ "Благоустройство", в районе ДЭУ;
  • пляж озера Ильмень г.о. Чапаевск, по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, загородный парк;
  • пляж акватории реки Волга села Приволжье, по адресу: Самарская область, Приволжский район, с.п. Приволжье, с. Приволжье;
  • центральный пляж, расположенный в границах пляжа г.о. Октябрьск, ул. Сплавная, Самарская область.

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