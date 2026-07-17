Вода на пяти пляжах региона не прошла проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по Самарской области выявил несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пяти пляжах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

На 17 июля Управлением в рамках мониторинга исследовано 272 пробы воды - на микробиологические показатели, 438 проб - на возбудители инфекционных заболеваний, 61 проба - на паразитологические показатели, 89 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Контроль не прошли пробы с пляжей:

пляж р. Волга "Волжский замок" г.о. Тольятти;

пляж р. Волга "Итальянский пляж" г.о. Тольятти;

городской пляж №1 г.о. Сызрань (в районе спасательной станции);

городской пляж №2 г.о. Сызрань (в районе Волжского спуска);

городской пляж №3 г.о. Сызрань (в районе ДЭУ).

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.

Исследованные 54 пробы песка соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов установленным требованиям выданы следующим пляжам: