Вода на пяти пляжах региона не прошла проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по Самарской области выявил несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пяти пляжах региона, сообщает пресс-служба ведомства.
На 17 июля Управлением в рамках мониторинга исследовано 272 пробы воды - на микробиологические показатели, 438 проб - на возбудители инфекционных заболеваний, 61 проба - на паразитологические показатели, 89 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Контроль не прошли пробы с пляжей:
- пляж р. Волга "Волжский замок" г.о. Тольятти;
- пляж р. Волга "Итальянский пляж" г.о. Тольятти;
- городской пляж №1 г.о. Сызрань (в районе спасательной станции);
- городской пляж №2 г.о. Сызрань (в районе Волжского спуска);
- городской пляж №3 г.о. Сызрань (в районе ДЭУ).
По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.
Исследованные 54 пробы песка соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.
Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов установленным требованиям выданы следующим пляжам:
- пляж АО "Самараагрострой", 446730, Самарская обл., Шигонский р-н, с. Муранка, Муранский бор, б/о "Заря";
- пляж администрации с.п. Муранка муниципального района Шигонский Самарской области около б/о "Медик" на р. Уса по адресу: 446730, Самарская обл., Шигонский р-н, село Муранка;
- пляж базы отдыха "Утес" АО "НК НПЗ" по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга (1760 км);
- пляж озера Сакулино-1 администрации г.о. Новокуйбышевск по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
- пляж озера Сакулино-2 администрации г.о. Новокуйбышевск по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
- пляж реки Большой Кинель, по адресу: Самарская область, муниципальный район Кинельский, с.п. Георгиевка, с. Георгиевка;
- пляж г. Кинель Самарской области по адресу: Самарская область, г. Кинель, территория Ладное;
- пляж р. Волга "Волжский замок" расположенный южнее здания №1а по ул. Нагорной в Центральном районе г. Тольятти Самарской области;
- пляж р. Волга "Волна" (отрезок от точки с координатами 53.46499, 49.38694 до точки с координатами 53.46482,49.38982);
- часть акватории, используемая под пляж I очереди набережной Автозаводского района "Западный";
- пляж р. Волга "Итальянский пляж" (отрезок от точки с координатами 53.473250, 49.333623 до точки с координатами 53.472374, 49.339419), расположенный по Лесопарковому шоссе, участок 15В в Центральном районе г. Тольятти Самарской области;
- пляж по адресу: Самарская область, мрн Нефтегорский, с. п. Утёвка, озеро Лещево;
- пляж озера Липовое администрации с.п. Елшанка муниципального района Сергиевский Самарской области;
- пляж о. Банное администрации с.п. Сергиевск м.р. Сергиевский;
- пляж базы отдыха "Волжская Ривьера" АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод";
- пляж г.о. Отрадный (ДОЛ "Остров детства");
- пляж I очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;
- пляж II очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;
- пляж IV очередь набережной г.о. Самара на р. Волга;
- пляж г.о. Самара в районе Загородного парка на р. Волга;
- пляж под спуском ул. Советской Армии г.о. Самара на р. Волга;
- пляж г.о. Самара в районе Барбошиной поляны на р. Волга;
- пляж СФГУП "Санаторий Можайский" г.о. Самара на р. Волга;
- пляж Красноглинского района, г.о. Самара на р. Волга;
- пляж в районе Фестивальной поляны г.о. Самара на р. Волга;
- муниципальный пляж "Васильевка" мкр. Безенчукский, с.п. Васильевка;
- муниципальный пляж "Екатериновка" мкр. Безенчукский, с.п. Екатериновка, ул. Набережная;
- городской пляж №1 г.о. Сызрань МКУ "Благоустройство", в районе спасательной станции;
- городской пляж №2 г.о. Сызрань МКУ "Благоустройство", в районе Волжского спуска;
- городской пляж №3 г.о. Сызрань МКУ "Благоустройство", в районе ДЭУ;
- пляж озера Ильмень г.о. Чапаевск, по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, загородный парк;
- пляж акватории реки Волга села Приволжье, по адресу: Самарская область, Приволжский район, с.п. Приволжье, с. Приволжье;
- центральный пляж, расположенный в границах пляжа г.о. Октябрьск, ул. Сплавная, Самарская область.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.