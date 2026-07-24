"Экостройресурс" не смог отсудить 165,3 млн рублей у Самарской области

Бывшему регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" не удалось через суд взыскать с властей Самарской области 165,3 млн рублей. Арбитражный суд региона 21 июля отказался удовлетворить соответствующий иск.

Напомним, компания обратилась в суд в декабре 2025 года. Ответчиком выступала Самарская область в лице Комитета ценового и тарифного регулирования, минприроды, минэнергетики и ЖКХ, а также минфина.

Из материалов дела следует, что в требуемую сумму бывший регоператор оценил убытки, возникшие из-за отсрочки ввода нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных домах, расположенных в муниципальных районах.

Норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ Самарской области от 29 декабря 2018 года. По нему оплачивали услугу жители городов, в то время как в сельской местности платили по количеству проживающих. В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того, сельская это или городская территория. Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября. Перевод жителей многоквартирных домов в городах на эту систему пока не состоялся.

Отметим, что 21 июля было вынесено решение по еще одному арбитражному делу с участием "ЭкоСтройРесурса". Суд отказал в удовлетворении иска Комитета ценового и тарифного регулирования региона, требовавшего с бывшего регоператора 2,81 млрд рублей. Эти средства, по мнению комитета, подлежали исключению из необходимой валовой выручки "ЭкоСтройРесурса" из-за досрочного расторжения соглашения.

"ЭкоСтройРесурс" получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в 2019 году. Компания должна была работать в этом качестве до 2027 г., однако власти в ноябре 2024 г. назначили нового регоператора — АО "Экология".