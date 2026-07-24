"Экостройресурс" не смог отсудить 165,3 млн рублей у Самарской области

Бывшему регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" не удалось через суд взыскать с властей Самарской области 165,3 млн рублей. Арбитражный суд региона 21 июля отказался удовлетворить соответствующий иск.
Напомним, компания обратилась в суд в декабре 2025 года. Ответчиком выступала Самарская область в лице Комитета ценового и тарифного регулирования, минприроды, минэнергетики и ЖКХ, а также минфина.
Из материалов дела следует, что в требуемую сумму бывший регоператор оценил убытки, возникшие из-за отсрочки ввода нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных домах, расположенных в муниципальных районах.
Норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ Самарской области от 29 декабря 2018 года. По нему оплачивали услугу жители городов, в то время как в сельской местности платили по количеству проживающих. В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того, сельская это или городская территория. Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября. Перевод жителей многоквартирных домов в городах на эту систему пока не состоялся.
Отметим, что 21 июля было вынесено решение по еще одному арбитражному делу с участием "ЭкоСтройРесурса". Суд отказал в удовлетворении иска Комитета ценового и тарифного регулирования региона, требовавшего с бывшего регоператора 2,81 млрд рублей. Эти средства, по мнению комитета, подлежали исключению из необходимой валовой выручки "ЭкоСтройРесурса" из-за досрочного расторжения соглашения.
"ЭкоСтройРесурс" получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в 2019 году. Компания должна была работать в этом качестве до 2027 г., однако власти в ноябре 2024 г. назначили нового регоператора — АО "Экология".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...