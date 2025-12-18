16+
Экономика и бизнес

Бывший мусорный регоператор подал в суд на самарские власти

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск ООО "ЭкоСтройРесурс", который с 2019 по 2024 год был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ответчиками выступают министерство природных ресурсов и экологии и комитет ценового и тарифного регулирования.

Фото: Александра Белова

Согласно материалам арбитража, компания требует взыскать с ведомств солидарно убытки в размере 165,26 млн рублей. Других подробностей пока нет. Однако суд решил привлечь в качестве третьих лиц управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, региональное министерство финансов и прокуратуру. Процесс стартует в конце января 2026 года.

Интересно, что параллельно региональный арбитраж будет рассматривать иск комитета ценового и тарифного регулирования против "ЭкоСтройРесурса". Ведомство требует взыскать с компании 2,17 млрд рублей неосновательного обогащения.

"ЭкоСтройРесурс" перестал быть регоператором по решению правительства Самарской области. Власти объясняли расторжение договора с компанией большим количеством жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора. Также были судебные процессы по поводу расчета тарифа.

Сейчас регоператором является АО "Экология". С компанией заключили договор до 2028 года. 

