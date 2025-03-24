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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области уменьшили мусорный тариф

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил приказ об отмене тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология". Как пояснили Волга Ньюс представители ведомства, теперь компания должна будет брать не 622,07 руб. за кубометр, а 552,65 рубля.

Фото: Волга Ньюс

В последний раз мусорный тариф в Самарской области меняли в декабре 2022 года. Он был установлен в размере 622,07 руб. за кубометр. По таким расценкам расчеты с жителями вел прежний регоператор "ЭкоСтройРесурс". С приходом нового — АО "Экология" — тариф решили оставить прежним, но запланировали увеличение с 1 июля 2025 г. — до 672,01 руб. за кубометр.

Однако эти планы пришлось корректировать из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Еще в августе 2024 г. сотрудники ведомства выдали комитету предписание о пересмотре предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, которым тогда еще был "ЭкоСтройРесурс". В частности, ведомство потребовало исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре.

В октябре 2024 г. комитет исполнил предписание, снизив тариф "ЭкоСтройРесурса" с 622,07 до 552,65 руб. за кубометр. "Экология" приступила к работе в качестве нового регоператора с 1 ноября 2024 года. Приказ о тарифе компании не поменяли, то есть стоимость услуги осталась на уровне 622,07 руб. за кубометр. 

Антимонопольная служба сочла это нарушением и снова выдала предписание комитету.

"По мнению ФАС России, АО "Экология", как региональный оператор, назначенный без проведения конкурсного отбора, должно применять тариф предыдущего регионального оператора до проведения соответствующих конкурсных процедур. Служба выдала предписание. В соответствии с действующим законодательством оно обязательно для исполнения", — пояснили Волга Ньюс в комитете ценового и тарифного регулирования.

Приказ об отмене тарифа опубликовали на сайте регионального правительства 24 марта. Он вступил в силу. 

По словам представителей комитета, теперь "Экология" должна применять расценки предыдущего регоператора, уже скорректированные после предписания ФАС: 552,65 руб. за кубометр — до 30 июня 2025 года, 584,35 руб. — с 1 июля 2025 года.

"Указанные тарифы будут применяться АО "Экология" со дня вступления в силу проекта приказа до установления тарифа в отношении регионального оператора, назначенного по итогам конкурсного отбора", — отметили в комитете.

Впрочем, регеоператор уже инициировал судебный процесс против ФАС. "Экология" потребовала отменить предписание.

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