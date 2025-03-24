"Перерасчет не предусмотрен": самарский регоператор прокомментировал снижение мусорного тарифа

Начисления за услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами" будут осуществляться по скорректированному тарифу с 24 марта. Об этом Волга Ньюс сообщил регоператор — АО "Экология".

Напомним, что профильный комитет регионального правительства был вынужден скорректировать мусорный тариф после нескольких предписаний ФАС. В последний раз его меняли в декабре 2022 года, когда регоператором было ООО "ЭкоСтройРесурс", и установили в размере 622,07 руб. за кубометр.

Сотрудники антимонопольной службы сочли тариф завышенным. Они потребовали исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре. Власти исполнили предписание и в октябре 2024 г. снизили тариф "ЭкоСтройРесурса" до 552,65 руб. за кубометр. Однако 1 ноября к работе приступил новый регоператор — АО "Экология". Тариф на услуги компании был утвержден в размере 622,07 руб. за кубометр, что ФАС также сочла нарушением и вновь выдала предписание. По мнению специалистов службы, так как "Экологию" назначили регоператором без проведения конкурса, она должна работать по тарифу своего предшественника, который был скорректирован.

Комитет исполнил предписание. Приказ об отмене тарифа "Экологии" был опубликован 24 марта и вступил в силу. Как пояснили Волга Ньюс в компании, начиная с этой даты она и будет ориентироваться в расчетах на последний тариф, установленный для "ЭкоСтройРесурса", — 552,65 руб. за кубометр.

"В приказе срок действия тарифа установлен с 1 января до 30 июня 2025 года. Однако начисления по указанному нему будут осуществляться с 24 марта 2025 года. На данный момент и до предписания контрольного органа произведение перерасчета за услугу не предусматривается", — отметили в "Экологии".

Стоит отметит, что приказ, по которому теперь будет работать регоператор, предусматривает индексацию мусорного тарифа с 1 июля 2025 года — с 552,65 до 584,35 рубля за кубометр.