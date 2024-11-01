В Самарской области начал работать новый мусорный регоператор: что изменится

1 ноября в Самарской области приступил к работе новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это государственное акционерное общество "Экология". Какие задачи поставили перед компанией? Что изменится в работе системы вывоза мусора? Нужно ли самарцам переоформлять договора? Как изменится тариф? На эти и другие вопросы глава регионального правительства Михаил Смирнов ответил в рамках брифинга.

Работа без посредников

Решение о смене регоператора было принято в августе. Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил это большим количеством жалоб жителей на работу ООО "ЭкоСтройРесурс" — в частности, по ритмичности и качеству вывоза мусора.

Новым оператором решили сделать АО "Экология", которое принадлежит Самарской области. За счет непосредственного контроля со стороны правительства власти рассчитывают улучшить качество оказания услуг для жителей и оперативно решать возникающие вопросы.

Михаил Смирнов отметил, смена регоператора за три неполных месяца — беспрецедентная ситуация. Она стала серьезным вызовом для правительства. Ведь предстояло организовать обслуживание миллионов жителей по социально чувствительному направлению. Тем не менее, новый регоператор приступил к работе по плану — 1 ноября.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"В Самарской области была, по сути, частная монополия, когда один оператор обслуживал весь регион — огромную территорию. Это уникальная ситуация, которую мы были вынуждены преодолевать и разрешать", — отметил глава правительства.

По его словам, были определенные сложности при проведении аукционов по отбору перевозчиков. Несколько процедур не состоялись из-за жалоб некоторых транспортных компаний в ФАС.

"Ситуация обусловлена тем, что круг участников этого рынка сложился определенным образом. При формировании документации для торгов новый регоператор руководствовался необходимостью привлекать на прямые договора реальных перевозчиков — тех, кто работает на земле, без посредников. На сегодняшний день весь регион охвачен работой конечных перевозчиков. Во многих районах сохранились те, кто уже работал. В некоторых муниципалитетах привлечены новые участники рынка — в частности, из Оренбургской и Белгородской областей",

"Скорая мусорная помощь"

Михаил Смирнов озвучил первоочередные задачи, которые стоят перед регоператором:

"Наши крупные города фактически завалены мусором, если честно говорить. Сейчас основная задача — вывезти мусор с проблемных точек, площадок, на которые жалуются жители. Это такая скорая мусорная помощь. Жители могут сообщать о проблемах по телефону горячей линии АО "Экология": 8-800-100-37-00, и присылать фотографии тех площадок, которые требуют срочного внимания".

По его словам, будет исключен формальный подход к уборке мусора:

"Формально регоператор отвечает за вывоз мусора из баков, а муниципалитеты — за уборку территории контейнерных площадок. На практике мы видим изъяны в таком подходе. Когда из баков отходы забирают, а вокруг оставляют мусор — это не нормально, это не соответствует интересам общества. За счет того, что регоператор стал государственным — подход к управлению тоже будет государственным. То есть будет единая ответственность".

Фото: Анна Сидорова

Судя по всему, перевозчики "Экологии" будут убирать мусор не только из баков, но и вокруг них. Также регоператор должен провести анализ причин, почему строительные и иные, не относящиеся к ТКО, отходы появляются на контейнерных площадках и находить решение этих проблем.

Совместно с муниципалитетами "Экология" должна организовать ремонт, дооснащение действующих контейнерных площадок и обустройство новых. По словам главы правительства, это будут типовые, недорогие решения, но в то же время приятные глазу. Первый транш финансирования выделили уже в этом году.

Глава правительства добавил, что новые контейнерные площадки могут оборудовать там, где были свалки бытовых отходов. Очевидно, это будет отвечать потребностям жителей.

Что будет с тарифом и квитанциями

Также среди первоочередных задач "Экологии" — грамотное выставление счетов, чтобы жители в начале декабря получили адекватные квитанции для оплаты услуги за обращение с ТКО.

"Жителям не нужно предпринимать никаких специальных действий. Идти куда-то, заключать договора, собирать документы не надо. Процесс сделан максимально бесшовно, чтобы жители как получали квитанции в почтовый ящик, так и продолжат получать — только уже от нового регоператора", — рассказал глава правительства.

По его словам, с обслуживанием юридических лиц, а их 25 тысяч, ситуация немного сложнее — требуется перезаключение договоров:

"Это масштабная работа, которую регоператор уже ведет. При этом вывоз мусора с площадок юрлиц осуществляется по гарантийным документам".

Что касается тарифа, то с приходом нового регоператора он останется прежним.

"Это во многом политическое решение. Но к тому же у нас изначально тариф был существенно выше, чем по стране. Он позволял создать хороший запас прочности в плане инфраструктуры, что, к сожалению, не было сделано. Нынешнее тарифное решение абсолютно в рамках среднего по стране. Оно позволяет работать на уровне рынка. Мы хотим, чтобы сначала произошли изменения в сфере обращения ТКО, а затем уже возникали тарифные изменения. Вызвать их также могут капиталоемкие мероприятия по переработке и захоронению отходов", — объяснил Михаил Смирнов.

В перспективе региональные власти планируют провести корректировку территориальной схемы обращения с ТКО — привести ее в соответствии с реальными объемами вывозимого мусора. К вопросам обустройства инфраструктуры — созданию новых полигонов и заводов по переработке отходов — правительство рассчитывает вернуться в 2025 году.