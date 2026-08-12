16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране Более 2,7 млрд рублей привлек бизнес Самарской области с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП Производитель напитков из Самарской области наращивает объемы производства и расширяет географию поставок Предприниматель из Сызрани создает гитары под собственным брендом Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года

Государство и Бизнес Экономическая политика

Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2025 года работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной. Корпорация МСП проанализировала работу Фондов микрофинансирования по всей стране.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Региональному институту поддержки предпринимательства присвоена категория "Е+", это означает, что деятельность Фонда признана максимально эффективной. В рейтинге ГФСО поднялся с 39-го на 11-е место среди 139 организаций, оказывающих поддержку МСП.

Такой рост стал возможен благодаря качеству портфеля, охвату рынка в регионе, возможности онлайн-приема документов, эффективности размещения средств и другим показателям.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.

По уровню финансовой устойчивости Фонд получил высокий ранг "А" — он учитывается при распределении федеральных субсидий.

"Региональные предприниматели для развития своих предприятий активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, в текущем году, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли более 1,5 млрд рублей на развитие и масштабирование бизнеса", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Всего в текущем году Фонд профинансировал 146 проектов на 545 млн рублей. Также было предоставлено 51 поручительство, что помогло предпринимателям привлечь банковское финансирование на общую сумму 979 млн рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

ГФСО работает с предпринимателями по нескольким направлениям: региональный институт развития предоставляет микрозаймы по льготным ставкам от 3%, выдает поручительства — по кредитам, лизингу, банковской гарантии и займам ГФРП Самарской области, а также предоставляет независимые гарантии для участников госзакупок.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6