Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

По итогам 2025 года работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной. Корпорация МСП проанализировала работу Фондов микрофинансирования по всей стране.

Региональному институту поддержки предпринимательства присвоена категория "Е+", это означает, что деятельность Фонда признана максимально эффективной. В рейтинге ГФСО поднялся с 39-го на 11-е место среди 139 организаций, оказывающих поддержку МСП.

Такой рост стал возможен благодаря качеству портфеля, охвату рынка в регионе, возможности онлайн-приема документов, эффективности размещения средств и другим показателям.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.

По уровню финансовой устойчивости Фонд получил высокий ранг "А" — он учитывается при распределении федеральных субсидий.

"Региональные предприниматели для развития своих предприятий активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, в текущем году, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли более 1,5 млрд рублей на развитие и масштабирование бизнеса", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Всего в текущем году Фонд профинансировал 146 проектов на 545 млн рублей. Также было предоставлено 51 поручительство, что помогло предпринимателям привлечь банковское финансирование на общую сумму 979 млн рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

ГФСО работает с предпринимателями по нескольким направлениям: региональный институт развития предоставляет микрозаймы по льготным ставкам от 3%, выдает поручительства — по кредитам, лизингу, банковской гарантии и займам ГФРП Самарской области, а также предоставляет независимые гарантии для участников госзакупок.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.