Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

По итогам 2025 года работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной. Корпорация МСП проанализировала работу Фондов микрофинансирования по всей стране.
Региональному институту поддержки предпринимательства присвоена категория "Е+", это означает, что деятельность Фонда признана максимально эффективной. В рейтинге ГФСО поднялся с 39-го на 11-е место среди 139 организаций, оказывающих поддержку МСП.
Такой рост стал возможен благодаря качеству портфеля, охвату рынка в регионе, возможности онлайн-приема документов, эффективности размещения средств и другим показателям.
По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.
По уровню финансовой устойчивости Фонд получил высокий ранг "А" — он учитывается при распределении федеральных субсидий.
"Региональные предприниматели для развития своих предприятий активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, в текущем году, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли более 1,5 млрд рублей на развитие и масштабирование бизнеса", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Всего в текущем году Фонд профинансировал 146 проектов на 545 млн рублей. Также было предоставлено 51 поручительство, что помогло предпринимателям привлечь банковское финансирование на общую сумму 979 млн рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
ГФСО работает с предпринимателями по нескольким направлениям: региональный институт развития предоставляет микрозаймы по льготным ставкам от 3%, выдает поручительства — по кредитам, лизингу, банковской гарантии и займам ГФРП Самарской области, а также предоставляет независимые гарантии для участников госзакупок.
Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?