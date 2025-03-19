16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области снизят мусорный тариф В Самаре пройдет два общегородских субботника В канун Международного дня клиента "ЭнергосбыТ Плюс" отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области Министр энергетики и ЖКХ: "Необходимо повышение взноса на капремонт" Руководитель "РКС-Самара" провел урок концесси в "Школе мэров"

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области снизят мусорный тариф

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области подготовил проект приказа об отмене тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология". Волга Ньюс узнал, с чем это связано, и какие расценки планируется установить.

Фото: Александра Ламзина

В последний раз мусорный тариф в Самарской области меняли в декабре 2022 года. Он был установлен в размере 622 руб. за кубометр. По таким расценкам расчеты с жителями вел прежний регоператор "ЭкоСтройРесурс". С приходом нового — АО "Экология" — тариф решили оставить прежним, но запланировали увеличение с 1 июля 2025 г. — до 672,01 руб. за кубометр.

Однако эти планы пришлось корректировать из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Еще в августе 2024 г. сотрудники ведомства выдали комитету предписание о пересмотре предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, которым тогда еще был "ЭкоСтройРесурс". В частности, ведомство потребовало исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре.

В октябре 2024 г. комитет исполнил предписание, снизив тариф "ЭкоСтройРесурса" с 622,07 до 552,65 руб. за кубометр. "Экология" приступила к работе в качестве нового регоператора с 1 ноября 2024 года. Приказ о тарифе компании не поменяли, то есть стоимость услуги осталась на уровне 622,07 руб. за кубометр. 

Антимонопольная служба сочла это нарушением и снова выдала предписание комитету.

"По мнению ФАС России, АО "Экология", как региональный оператор, назначенный без проведения конкурсного отбора, должно применять тариф предыдущего регионального оператора до проведения соответствующих конкурсных процедур. Служба выдала предписание. В соответствии с действующим законодательством оно обязательно для исполнения", — пояснили Волга Ньюс в комитете ценового и тарифного регулирования.

Приказ об установлении тарифа на услуги "Экологии" в размере 622,07 руб. за кубометр ведомство должно отменить в срок до 20 марта 2025 года. Как рассказали Волга Ньюс в комитете, в этом случае "Экология" будет применять расценки предыдущего регоператора, уже скорректированные после предписания ФАС: 552,65 руб. за кубометр — до 30 июня 2025 года, 584,35 руб. — с 1 июля 2025 года.

"Указанные тарифы будут применяться АО "Экология" со дня вступления в силу проекта приказа до установления тарифа в отношении регионального оператора, назначенного по итогам конкурсного отбора", — отметили представители комитета.

Впрочем, регеоператор уже инициировал судебный процесс против ФАС. "Экология" потребовала отменить предписание.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6